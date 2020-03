The Wonderful 101: Remastered, une bande-annonce homérique pour la nouvelle version

Mine de rien, The Wonderful 101: Remastered a beau avoir déjà beaucoup fait parler de lui, nous n'avions pas encore eu tant que ça d'occasions de le voir en mouvement. Une seule courte vidéo à son sujet avait seulement été diffusée jusqu'à présent.

C'est donc avec intérêt et ferveur que nous accueillons sa première véritable bande-annonce, qui ne lésine pas sur la décadence. Après tout, il faut bien ça pour nous vendre ce jeu à la centaine de super-héros, les Wonderful Ones, que nous devons unir et faire collaborer dans des actions d'équipe explosives. Les incroyables pouvoirs spéciaux réunissant de nombreux personnages sont d'ailleurs largement mis en avant ici.

The Wonderful 101: Remastered et ses graphismes, son framerate et temps de chargement améliorés arrivent sur PC, PS4 et Switch le 22 mai 2020 en Europe. Et grâce au financement participatif largement complété sur Kickstarter, bien des bonus sont à prévoir.