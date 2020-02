The Wonderful 101: Remastered, une date de sortie et une vidéo excitante pour les portages PS4, Switch et PC

Les joueurs espéraient un portage de The Wonderful 101 sur Switch après une première parution cantonnée à la Wii U. Ils auront finalement mieux, car ce sont des versions Switch, PS4 et PC qui sont en chantier grâce à un Kickstarter, qui permettra à PlatinumGames d'auto-éditer le titre très bientôt.

Ce sont actuellement 1 600 000 € qui sont engagés dans le projet, alors qu'il reste neuf jours pour boucler le financement participatif et débloquer de nouveaux paliers pour encore plus de contenu. Mais PlatinumGames a décidé de ne même pas attendre le terme du Kickstarter pour communiquer sur la date de sortie de The Wonderful 101: Remastered : ce ne sera pas pour avril comme initialement évoqué, mais pour le 19 mai en Amérique du Nord, le 22 en Europe et le 11 juin au Japon, sur PC, PS4 et Switch.

Bonjour à tous, ici Hideki Kamiya, concepteur de jeu en chef de Platinum Games.

Il y a environ sept ans, nous avons sorti The Wonderful 101. Je suis devenu membre du comité exécutif de Platinum Games, mais à l'époque, je ne pensais pas beaucoup à la finalité des affaires économiques (d'accord, j'admets que je ne le fais peut-être pas toujours). J'ai consacré toute mon attention à la création de jeux répondant à mes propres critères. The Wonderful 101 était le sixième jeu que j'ai dirigé lors de ma carrière. Malheureusement, je ne peux pas dire que ce fut un grand succès, d'un point de vue commercial.

Mais je n'y ai jamais pensé non plus comme un échec. Ce n'était pas le cas à l'époque, et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. En effet, pour un créateur de jeu, un jeu n'est un échec que s'il déçoit les joueurs qui y jouent. Depuis le début, The Wonderful 101 n'a pas tout à fait atteint un public suffisamment large pour que je puisse clairement le juger de toute façon.

Donc, quelle que soit la façon dont The Wonderful 101 s'est comporté sur le marché la première fois, je considère que c'est une chance de le montrer à nouveau au monde. J'ai hâte de voir comment ça se passe.

The Wonderful 101 a obtenu cette seconde chance miraculeuse grâce à tous ceux qui nous ont dit vouloir y jouer, ainsi qu'au personnel passionné de PG qui y a travaillé avec moi. Nous sommes ravis de le voir revenir sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Steam.

Ce n'est pas seulement un simple portage non plus. Nous avons ajusté les commandes sur chaque nouvelle plateforme et effectué plusieurs ajustements qui devraient faciliter la compréhension et la lecture de l'action. En plus de cela, nous avons amélioré la qualité et la fréquence des images pour l'adapter aux consoles modernes. Dans l'ensemble, je dirais que The Wonderful 101: Remastered est l'édition ultime du jeu !

Nous avons rempli The Wonderful 101: Remastered avec autant d'esprit Platinum que possible. J'espère sincèrement que vous allez tous y jouer et nous dire ce que vous en pensez !