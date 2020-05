The Wonderful 101: Remastered, le poids de l'édition Switch dévoilé

Pour ceux qui auraient loupé l'information, oui, The Wonderful 101 est de retour dans une version dite Remastered sur diverses plateformes. Avant toute chose, l'édition physique a été repoussée, la version numérique, elle, est maintenue. Ainsi, pour les personnes qui craqueront et se procureront le titre sur Switch en dématérialisé, le poids de la bête a été révélé sur l'eShop.

Combien ? The Wonderful 101: Remastered pèsera 7,6 Go. Pour rappel :

Hideki Kamiya, le directeur artistique de The Wonderful 101, a supervisé cette version remastérisée et y a ajouté de nombreuses améliorations afin de s’assurer que ce jeu sera apprécié plus facilement et plus intégralement par l’ensemble des joueurs sur les diverses plates-formes. En outre, les visuels ont été améliorés, la fréquence d’images a été augmentée et les temps de chargement ont été réduits, le tout pour une meilleure expérience à tous les niveaux.