The Wonderful 101: Remastered, l'édition physique repoussée, la version numérique bientôt chez les backers

Selon où et comment vous avez ou voulez acheter votre édition de The Wonderful 101: Remastered, vous n'allez pas du tout être traité à la même enseigne. La date de sortie du portage PS4, Switch et PC du jeu de PlatinumGames était prévue pour le 22 mai en Europe, mais le COVID-19 va un peu chambouler les plans du studio.

Première chose, le 22 mai est maintenu pour la sortie au format numérique sur le PlayStation Store, l'eShop et Steam. Si vous avez investi dans le Kickstarter, vous recevrez cependant votre code avant, car les e-mails seront envoyés à partir du 7 mai 2020 : vu le nombre de messages à transmettre, PlatinumGames n'exclut pas quelques jours de retard pour certains, mais les backers devraient tous recevoir leur précieux sésame avant le lancement sur les plateformes de téléchargement.

Pour les investisseurs qui avaient choisi une copie physique, avec une version du jeu et/ou des bonus, l'affaire est plus compliquée. Les évidents problèmes logistiques actuels font que les acheteurs ne recevront leur boîtier et cadeaux que vers la fin juin. Pour se faire pardonner, PlatinumGames offrira une clé Steam dès la première vague d'envoi de codes à tous les joueurs concernés, mais tous ne devraient pas forcément pouvoir ou vouloir l'utiliser. Bien évidemment, les backers étant prioritaires, la sortie commerciale des versions physiques est au passage décalée : vous ne retrouverez The Wonderful 101: Remastered dans les magasins et les boutiques en ligne que le 30 juin aux États-Unis et le 3 juillet 2020 en Europe. Malgré tout, les développeurs n'excluent pas que quelques personnes ayant investi dans le Kickstarter reçoivent leur exemplaire après ces dates...



