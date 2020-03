The Wonderful 101: Remastered, le Kickstarter se termine en dépassant un dernier objectif, champagne !

235 320 528 ¥, voilà ce qu'a récolté The Wonderful 101: Remastered lors de son financement participatif. Cela représente 1,979 million d'euros, et un peu plus de 2,23 millions de dollars, la monnaie de référence pour les objectifs à atteindre lors du financement participatif.

We at PlatinumGames want to express our heartfelt appreciation for all the warm wishes and support for our Kickstarter for The Wonderful 101: Remastered! We couldn’t have done it without all of you!https://t.co/F2o8TBZacd#ALLFOR101 pic.twitter.com/6eNm9x8GZ9 — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) March 7, 2020

À la base, le projet n'avait besoin que de 50 000 $ pour que PlatinumGames édite une version Switch, 250 000 $ pour la version Steam et 500 000 $ pour la version PS4, mais ces caps avaient été franchis à la vitesse de la lumière. Depuis, les fonds récoltés ont assuré la création d'une bande-son remixée, et des modes annexes Luka's First Mission et Luka's Second Mission. Malheureusement, les 2,25 millions de dollars nécessaires pour lancer un nouvel enregistrement de la bande-son avec un orchestre n'ont pas été dépassés via le Kickstarter... mais des dons sur Twitch dans le cadre d'un ultime stream ont permis de collecter les deniers manquants ! En revanche, l'ajout de nouvelles langues promis si 2,5 millions de dollars étaient amassés n'aura normalement pas lieu, mais ce sont les affres du financement participatif.

Hideki Kamiya et ses équipes sont bien évidemment ravis du résultat, et nous donnent désormais rendez-vous le 22 mai en Europe pour découvrir The Wonderful 101: Remastered sur PC, PS4 et Switch.