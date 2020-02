PlatinumGames : le Kickstarter pour The Wonderful 101: Remastered officialisé et déjà en partie financé, trois autres projets secrets à venir

Nous y voilà, après le teasing, PlatinumGames dévoile enfin une partie de ses projets. Pour resituer les faits, une photo avait été postée vendredi et suggérait une annonce à venir concernant The Wonderful 101, dont une rumeur ayant suivi le voyait revenir par le biais de Kickstarter. Un site teaser a lui ouvert ce matin, dont l'une des hypothèses émises était qu'à l'instar de Capcom Five en son temps, pas moins de quatre projets seraient annoncés par le studio. Eh bien, c'est effectivement le cas.

PlatinumGames vient donc de lancer un Kickstarter pour The Wonderful 101: Remastered, vidéo à l'appui. Celui-ci prendra fin le 6 mars prochain à 21h00 et propose donc aux joueurs de financer ce portage que PlatinumGames auto-éditera sur Switch, mais aussi sur PC et PS4. Oui, grâce à « la gentillesse de Nintendo », la firme d'Osaka est capable de sortir son jeu sur de multiples plateformes. Voici les trois objectifs dévoilés, d'autres étant prévus par la suite :

50 000 $ : portage sur Switch ;

250 000 $ : portage sur PC (Steam) ;

500 000 $ : portage sur PS4.

L'objectif initial de 45 127 € a vite été dépassé, atteignant plus de 245 000 € au moment où nous publions cet article. Vous l'aurez compris, The Wonderful 101: Remastered n'aura aucun mal à être financé. Dans une interview accordée à Gematsu, une version Xbox One est également suggérée. Et contrairement à d'autres projets du genre, il ne faudra pas attendre des années avant d'en voir la couleur, car la date de sortie est déjà fixée au mois d'avril. Parmi les nombreuses récompenses pouvant être obtenues, une copie physique nécessite de donner environ 37 €, une somme vraiment juste si vous voulez notre avis. Quelques visuels qui rappelleront des souvenirs aux joueurs sont visibles en page suivante.

Par ailleurs, le site pour l'initiative Platinum4 a été mis à jour et il y aura donc bien un total de quatre projets, The Wonderful 101: Remastered étant donc le premier. Rien ne dit pour autant que les autres auront un quelconque lien avec la plateforme de financement participatif. Comme toujours, wait & see.