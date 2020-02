The Wonderful 101: Remastered, deux modes supplémentaires débloqués grâce au Kickstarter

Dans l'optique de gérer l'édition de son projet seul, comme un grand, PlatinumGames a lancé un Kickstarter pour financer la finalisation du développement et la distribution de The Wonderful 101: Remastered.

Les internautes se sont vite passionnés pour l'idée, et avaient ont investi près d'un million d'euros en quelques heures, assurant les objectifs initiaux d'un portage sur Switch, PS4 et PC via Steam. Les sous ont continué à pleuvoir depuis la semaine dernière, et à l'heure de l'écriture de ces lignes et alors qu'il reste 24 jours pour boucler le financement participatif, 24 187 backers ont déjà engrangé 1 442 816 €.

Forcément, The Wonderful 101: Remastered en a profité pour atteindre quelques objectifs, et débloquer du contenu supplémentaire. En dépassant le million de dollars, les joueurs ont permis la réalisation d'un mode Time Attack, qui introduira la notion de temps dans les parties. En atteignant le million et demi de dollars, ils vont pouvoir jouer à Luka's First Mission, une aventure spéciale en 2D avec l'un des étudiants de Will Wedgewood aka Wonder-Red. Ce véritable spin-off en vue de côté apportera une jouabilité entièrement inédite, et si vous en voulez plus, une deuxième mission avec lui sera développée si le cap des 2 millions de dollars est atteint. Avant cela, pour 1,75 million de dollars, PlatinumGames s'engage à proposer une bande-son alternative remixée avec un invité spécial.



The Wonderful 101: Remastered est théoriquement prévu dès avril 2020, alors ces extensions nouvellement financées ne devraient pas forcément être disponibles dès le lancement sur PC, PS4 et Switch.