Thomas Was Alone : l'excellent jeu de Mike Bithell tient sa date de sortie sur Switch, une démo disponible

« Ne jamais dire jamais », telle était la déclaration de Mike Bithell en 2018 concernant d'éventuels portages sur Switch de Thomas Was Alone et Volume. La nouvelle vous avait peut-être échappé, mais le créateur travaille bel et bien sur une version à destination de la console de Nintendo de son jeu de plateforme et d'aventure avec des rectangles et autres parallélépipèdes salué par la critique et les joueurs amateurs de productions indépendantes. L'annonce avait été effectuée le 9 octobre dernier avec en ligne de mire le premier trimestre 2021 pour sa sortie. Eh bien, nous avons désormais une date pour l'arrivée de Thomas et ses compagnons sur Switch !

Mike Bithell a annoncé la bonne nouvelle hier soir, Thomas Was Alone est attendu le 19 février prochain sur l'eShop. Si vous souhaitez vous faire une idée sur ce portage réalisé par le studio écossais Ant Workshop, une démo a été mise à disposition dans la foulée. En plus de ça, précommander le jeu permet d'économiser 20 % sur son prix, le faisant passer de 9,99 € à 7,99 €. Si vanter les mérites de cette production indépendante parue initialement en 2010 est simple, la décrire n'est pas chose aisée, alors nous vous laissons avec la description officielle présente sur le site de Nintendo et la bande-annonce ci-dessus.

Thomas Was Alone est un jeu de plateformes récompensé et acclamé par la critique, qui parle d'amitié, de sauter, de flotter et d'antigravité. Guidez un groupe de rectangles doués de conscience à travers une série d'obstacles, en combinant leurs compétences pour atteindre la fin de chaque niveau. Découvrez l'histoire des premières intelligences artificielles au monde et de leur collaboration pour, eh bien, échapper... non, « échapper » ne convient pas. Disons plutôt « émerger ». Oui, c'est mieux. « Émerger », ça fait tout de suite sérieux, sans pour autant dévoiler les rebondissements scénaristiques ou les origines des personnages qui, comme vous le découvrirez, sont bien gardés. Et on n'a même pas parlé des rebonds. On ne voudrait pas en faire trop. Écoutez la musique atmosphérique et réactive composée par David Housden. Naviguez au sein de puzzles soigneusement conçus par Mike Bithell, et suivez le voyage des personnages grâce à la voix off mélancolique et amusante de Danny Wallace, gagnant d'un BAFTA. Thomas Was Alone comprend également : L'envol de Benjamin, le pack de niveaux supplémentaires qui suit l'histoire de Benjamin et de l'invention incroyable de son père. Rencontrez un nouveau compagnon et retrouvez un visage familier lors des événements qui mèneront à l'émergence de Thomas. Triomphez de 100 niveaux soigneusement conçus pour mettre à l'épreuve vos compétences en matière de puzzles, et découvrez l'histoire des IA.

Utilisez les compétences de 12 personnages différents, tous aussi uniques que les IA elles-mêmes.

Immergez-vous dans la bande-son procédurale et acclamée par la critique de David Housden.

Retrouvez Danny Wallace et sa prestation récompensée d'un BAFTA tandis qu'il narre l'histoire.

Comprend les Commentaires du concepteur, par le créateur Mike Bithell.

Comprend le pack de niveaux supplémentaires « L'envol de Benjamin » : rencontrez de tout nouveaux personnages et utilisez de nouvelles capacités au cours de 20 niveaux supplémentaires, dans une histoire qui parle d'espoir et de l'irrépressible fougue de la jeunesse.

Enfin, sachez que sa bande-son est toujours en vente sur Amazon au format vinyle, coûtant 28,13 €.

Lire aussi : The Solitaire Conspiracy : Mike Bithell revisite le Solitaire avec une histoire d'espion et des pouvoirs spéciaux