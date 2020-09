The Solitaire Conspiracy : Mike Bithell revisite le Solitaire avec une histoire d'espion et des pouvoirs spéciaux

Créateur majeur de la scène indépendante, Mile Bithell s'est fait connaître avec Thomas Was Alone, avant de signer les originaux Volume et John Wick Hex. Il a aussi laissé son génie créatif divaguer avec des projets plus courts, les Bithell Shorts, dont font partie les jeux d'aventure textuels Subsurface Circular et Quarantine Circular. Et pour ce troisième du genre, il surprend encore tout le monde en revisitant... le Solitaire.



Nous incarnerons ici Jim Ratio (doublé par Greg Miller de KindaFunnyGames), le dernier analyste de Protego, une agence mondiale d'espions qui vient d'être démantelée. Son but est de reprendre le contrôle des C.A.R.D.S., le seul moyen de reconstituer le groupe d'agents secrets et de sauver le monde. Une fois que nous aurons terminé la campagne et ses cut scenes, faisant office de tutoriel, le mode Countdown testera notre endurance avec des decks uniques et des vagues d'adversaires, tandis que Skirmish prend la forme de parties de scoring potentiellement infinies. Pour les connaisseurs, le gameplay se basera sur la variante Streets and Alleys du Solitaire, en y ajoutant des pouvoirs spéciaux inédits.

Le titre jouira de cinématiques façon FMV pour nous conter un vrai scénario autour de parties de cartes, et la bande-son sera assurée par Jon Everist (Battletech, Shadowrun: Hong Kong, Shadowrun: Dragonfall ; disponible au passage à 13,49 € sur Gamesplanet). Le tout est garanti sans microtransactions, avec une date de sortie déjà fixée au 6 octobre sur PC, via Steam et l'Epic Games Store, où un trailer peut être visionné.