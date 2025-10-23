Tormented Souls 2 : le survival horror lancé en vidéo, voici où l'acheter à petit prix

L'attente est enfin terminée pour les amateurs de survival horror classique : le studio indépendant Dual Effect transmet les frissons des années 90 à une toute nouvelle génération avec Tormented Souls 2, disponible dès aujourd'hui sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Epic Games Store.

Une bande-annonce de lancement pleine d'action plonge l'héroïne iconique Caroline Walker au cœur de l'horreur, révélant des lieux inédits au sein de la ville délabrée de Villa Hess, ainsi qu'une galerie de nouveaux ennemis cauchemardesques qu'elle devra affronter en cherchant sa sœur disparue, Anna. Avec des enjeux plus élevés que jamais, Caroline devra s'allier à des compagnons inattendus et rassembler un arsenal d'armes de fortune mortels pour survivre. Mais à mesure que l'obscurité inarrêtable s'étend, les frontières entre la réalité et le terrifiant Autre Côté s'effacent, dévoilant une menace bien plus grande qui promet de détruire le monde entier.

Une sélection de titres issus de la bande-son officielle de Tormented Souls 2 avec des mélodies mélancoliques de NyxTheShield a aussi été révélée. Disponible gratuitement sur YouTube et en version complète (52 pistes) sur Steam.

À la suite de l'enlèvement d'Anna, Caroline se réveille dans une ville étrangement déserte et se retrouve forcée de progresser à travers des environnements angoissants. Du couvent désenchanté de Lucia à la galerie marchande délabrée Galeria Luna, en passant par les mausolées imposants du cimetière et les couloirs résonnants du lycée abandonné.

En explorant, Caroline ne tarde pas à découvrir qu'elle n'est pas seule : les habitants corrompus sortent de l'ombre, des fanatiques torturés, des créatures à lames et des abominations couvertes de coquillages qui se tapissent dans les conduits d'aération. Mais les pires dangers se cachent dans l'Autre Côté, où des entités d'une puissance immense ne pourront être vaincues par la force seule.

Heureusement, Caroline dispose d'un arsenal élargi à sa disposition. Le cloueur automatique permet de déchaîner une rafale de projectiles tranchants, tandis que le canon main triple-barre stoppe net les plus grandes créatures dans leurs desseins. Caroline peut également changer d'arme instantanément au cœur de l'action grâce à la nouvelle sélection rapide et améliorer son arsenal à l'aide de nouveaux composants.

Après l'arrivée des sœurs au couvent, Mère Lucia révèle son véritable plan : un sombre pacte conclu avec leur grand-père, Noah Morrisette. Mais que cherche-t-elle à faire d'Anna ? Et pourquoi le corps de Caroline est-il couvert d'aiguilles ?

Le mystère s'épaissit encore lorsque Caroline rencontre Joseph, un sorcier en quête d'un ancien livre des morts, et Miguel, un ex-soldat en mission secrète pour le gouvernement américain. Tous deux cachent de sombres secrets, mais sans autre option, Caroline devra nouer des alliances fragiles pour découvrir la vérité.

Tormented Souls 2 arrive sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Epic Games Store et GOG.com le 23 octobre 2025. Voici où l'acheter :

