Trenches VR : la terreur des tranchées s’invite dans le Steam Next Fest avec une démo gratuite

L’horreur prend une nouvelle dimension en réalité virtuelle. Trenches VR nous plonge dans l’enfer de la Première Guerre mondiale, où la survie devient une question de silence et de sang-froid. Une démo gratuite sera disponible sur Steam à l’occasion du Steam Next Fest, le 13 octobre prochain, permettant de découvrir un avant-goût glaçant de ce cauchemar immersif.

« Entendez avant de voir, respirez avant de courir, survivez avant de sombrer. »

Dans Trenches VR, chaque bruit peut être fatal. Le jeu exploite le microphone du casque : respirer, bouger ou chuchoter peut trahir votre position. Il faut alors se repérer aux sons, observer, retenir son souffle et se fondre dans l’obscurité pour échapper à des créatures invisibles. L’atmosphère sonore, oppressante et organique, renforce la tension d’une expérience où les repères se dissolvent peu à peu entre hallucination et réalité.

Cette première prise en main, proposée dans le cadre du festival, introduit les principales mécaniques du jeu et son ambiance si particulière. La version complète, attendue le 22 octobre sur PCVR, Meta Quest et PS VR2, sera proposée à 14,99 € et promet un voyage aussi éprouvant que fascinant dans les entrailles de la folie humaine.