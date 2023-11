Ubisoft : un Assassin's Creed offert par l'éditeur, ne traînez pas !

Nouvelle semaine et encore une actualité entourant la licence Assassin's Creed, mais qui ne concerne ni Assassin's Creed Mirage ni le futur Codename Red. Bonne nouvelle cette fois, ce n'est pas une controverse qui fait les gros titres, comme ces derniers jours avec l'apparition d'une publicité en pleine partie, notamment dans Assassin's Creed Odyssey. Les fêtes de fin d'année approchant, Ubisoft a revêtu sa capuche de Santa Claus et offre un épisode de sa saga à succès, du moins aux joueurs PC.

L'heureux élu n'est autre qu'Assassin's Creed Syndicate, l'épisode le plus moderne à ce jour en termes de chronologie puisqu'il se déroule à Londres durant la Révolution industrielle, mettant en scènes les jumeaux Evie et Jacob Frye qui vont affronter les Templiers de la ville. Un épisode sorti en 2015 et développé par Ubisoft Québec en lead, qui introduisait notamment un grappin pour se rendre rapidement sur les toits et traverser les larges rues où circulent des calèches.

Pour le récupérer, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur Ubisoft Connect, d'aller dans Mes Jeux puis Jeux gratuits où il est présent avec la mention de giveaway. Vous pouvez aussi passer via la page Internet de l'opération, qui a donc débuté ce lundi 27 novembre à 14h00 et prendra fin à la même heure le mercredi 6 décembre.

Si vous vous offrir un jeu plus récent sur consoles, Assassin's Creed Mirage est de son côté actuellement vendu à partir de 39,99 € sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.