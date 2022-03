Ubisoft a subi une cyberattaque, mais les joueurs n'auraient pas été touchés

Les cyberattaques sont malheureusement légion, alors que plus en plus d'industries se reposent sur leur écosystème numérique. Plusieurs acteurs majeurs du milieu du jeu vidéo en ont été victimes ces derniers mois, dont CD Projekt RED et Electronic Arts, et d'autres encore avant eux.



Le dernier en date est Ubisoft, le géant français aux nombreuses filiales à travers le monde. Il vient de confirmer par un court communiqué qu'il avait « connu un incident de cybersécurité » la semaine dernière, celui-là même qui a perturbé les serveurs pendant plusieurs heures le 4 mars. L'enquête est en cours, alors que l'intrusion aurait peut-être permis de dégoter les mots de passe de certains employés. En revanche, l'éditeur l'assure : aucune information personnelle de joueur n'aurait été touchée.

La semaine dernière, Ubisoft a connu un incident de cybersécurité qui a causé une perturbation temporaire de certains de nos jeux, systèmes et services. Nos équipes informatiques travaillent avec des experts externes de premier plan pour enquêter sur le problème. Par mesure de précaution, nous avons lancé une réinitialisation du mot de passe à l’échelle de l’entreprise. En outre, nous pouvons confirmer que tous nos jeux et services fonctionnent normalement et qu’à l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve que des informations personnelles de joueurs aient été consultées ou exposées en tant que sous-produit de cet incident.

À vous de voir si vous désirez assurer le coup en modifiant vos mots de passe Ubisoft ou non. Espérons juste que l'affaire n'aille pas plus loin pour la communauté.