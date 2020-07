Ubisoft : Yves Guillemot annonce plusieurs mesures pour lutter contre le harcèlement et les discriminations

Ces derniers jours ont été marqués par la révélation de nombreuses sombres affaires dans l'industrie du jeu vidéo. Parmi elles, des histoires de harcèlement et agressions sexuelles qui seraient en cours depuis des années chez Ubisoft à l'international. Plusieurs grands noms de la société sont sortis : parmi eux, Tommy François, sur lequel a enquêté Libération dans un papier cette semaine.

Yves Guillemot, président de l'entreprise française, a de nouveau réagi à ces affaires dans un long billet où il annonce plusieurs mesures pour améliorer les conditions de travail et la sécurité de ses employés. Il remercie déjà toutes les personnes s'étant exprimées sur les préjudices qu'elles avaient connus chez Ubisoft, leur assurant qu'elles étaient entendues et que des changements allaient avoir lieu pour ne plus que cela se reproduise. Des enquêtes sont déjà en cours pour étudier les accusations portées ces derniers jours, et elles seront menées par des sociétés externes pour plus d'impartialité.

Les situations que certains d'entre vous ont vécues ou vues ne sont absolument pas acceptables. Personne ne devrait jamais se sentir harcelé ou manquer de respect au travail, et les types de comportements inappropriés que nous avons récemment appris ne peuvent pas être tolérés, et ne seront pas tolérés. À ceux d'entre vous qui ont pris la parole ou qui ont soutenu des collègues, je veux être clair : vous êtes entendu et vous contribuez au changement nécessaire au sein de l'entreprise. Nous avons un travail important à faire pour améliorer nos modes de fonctionnement et de collaboration, et je suis personnellement déterminé à nous assurer d'apporter ces changements fondamentaux. Ils doivent être profonds et nous devons les mettre en œuvre rapidement à tous les niveaux de l'organisation.

Plusieurs initiatives sont donc prévues pour élever la structure fondamentale de la société dans les mois et années à venir. Il crée d'abord un nouveau poste de Head of Workplace Culture, qu'occupera Lidwine Sauer, ancienne directrice des projets du laboratoire d'innovation stratégique. Elle fera ses rapports directement à Yves Guillemot dans le cadre de travaux à l'international. Dès lundi, des ateliers d'écoute du personnel seront mis en place via Teams et seront dirigés par des sociétés externes, dans le but de recueillir les témoignages des employés qui ont pu se sentir blessés par des actes ou des paroles au sein d'Ubisoft. Un sondage anonyme sera également lancé d'ici deux semaines afin que chacun s'exprime sur ces sujets. Et dès maintenant, une plateforme d'alerte en ligne permet aux salariés et aux prestataires de signaler tout harcèlement, discrimination ou comportement inapproprié : elle est gérée par Whispli, une société externe qui se chargera d'étudier les plaintes. À l'avenir, Yves Guillemot prévoit aussi de mandater une société de conseil pour améliorer les procédures et la politique interne d'Ubisoft.

Sur le sujet de la diversité et de l'inclusion, un poste de Head of Diversity and Inclusion a également été créé afin d'améliorer la position d'Ubisoft sur ces sujets. Ces initiatives devraient, espérons-le, améliorer les conditions de travail dans l'entreprise, mais ne devraient pas pour autant étouffer les affaires passées qui commencent tout juste à émerger.

