UltraGear GP9 : LG plonge les joueurs au cœur du jeu avec sa nouvelle enceinte

Dans le monde du jeu vidéo, chaque facteur rentre en compte et le son en fait grandement partie. LG Electronics l'a tout à fait compris puisque la multinationale coréenne a décidé de s'investir dans l'univers du gaming. Cependant, cette dernière ne fait pas dans le casque, outil sonore optimal pour la performance, mais bel et bien dans tout un système audio qui s'apparente à une enceinte.





LG a ainsi élaboré sa première solution de son UltraGear en tenant compte d’indications fournies par des gamers tout au long du processus de développement. La solution audio de LG offre un son et un design optimisés. Elle est équipée de microphones intégrés pour discuter sans casque avec une parfaite clarté vocale. Le but étant de proposer enfin une alternative au casque d'écoute.

Voici ce que le géant asiatique nous dit :

LG Electronics annonce sa première solution audio spécialement conçue pour le gaming et les gamers. L’enceinte gaming LG UltraGear (modèle GP9) accompagne à la perfection les moniteurs gaming LG UltraGear et plonge les joueurs dans l’action avec un son tridimensionnel optimisé pour le jeu. La LG GP9 se commande aisément et offre une compatibilité parfaite avec les PC et les consoles de jeux dernier cri. Elle arbore en outre un design élégant, mais sans s’imposer. L’enceinte gaming LG UltraGear sera lancée sur les marchés clés du monde entier, à commencer par la Corée du Sud, les États-Unis, et certains pays européens à partir de septembre.

Choix idéal pour tous ceux qui souhaitent enrichir leur configuration de gaming et découvrir une immersion encore plus poussée dans leurs jeux de prédilection, la nouvelle enceinte utilise la technologie 3D Gaming Sound de LG, qui intègre un algorithme HRTF (Head-Related Transfer Function) spécifique pour adapter le son selon le type de jeu. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un son surround virtuel incroyablement précis avec une sensation réaliste d’espace, de position et de direction, tout ceci même sans casque.

La GP9, dispose également d’un optimiseur qui propose deux modes pour personnaliser le son en fonction du jeu en cours. Le mode FPS permet aux fans de jeux de tir d’entendre les plus petits détails et de réagir encore plus rapidement si des ennemis approchent furtivement. Le mode RTS renforce le réalisme par un son spatial qui plonge les joueurs dans leurs jeux de stratégie comme jamais auparavant.

La GP9 est une enceinte de gaming avec « chat vocal » qui permet à son utilisateur de communiquer avec d’autres joueurs sans casque ni microphone séparé. Les microphones intégrés utilisent un algorithme unique de suppression d’écho qui permet de faire la distinction entre la voix d’un utilisateur, les sons du jeu et des bruits de fond. Cette enceinte sophistiquée peut également remplir le rôle de carte son, privilégiée par de nombreux gamers PC.

L’enceinte gaming LG UltraGear étant certifiée Hi-Res Audio, les gamers obtiennent un son de la plus haute qualité. Grâce à des taux d’échantillonnage plus élevés, le Hi-Res Audio délivre une reproduction plus riche et plus complète du son original pendant le jeu.

Grâce à diverses options de connexion, y compris un câble optique et un port USB-C, la GP9 est polyvalente et se connecte aisément à des PC ou des consoles de jeux. L’utilisateur peut opter pour une connexion sans fil et se connecter à des ordinateurs portables, des tablettes ou des smartphones en Bluetooth pour profiter de la polyvalence et de l’efficacité de l’enceinte en écoutant de la musique ou en regardant des vidéos.

Le style élégant de l’enceinte gaming UltraGear crée une belle harmonie avec les moniteurs gaming UltraGear de LG, car elle est prévue pour être placée entre les pieds du support d’écran. La GP9, enfin, remplira à merveille son rôle d’enceinte Bluetooth et vous apportera une qualité sonore remarquable à chaque fois que vous voudrez écouter vos playlists préférées.

L’enceinte a reçu la certification d’éco-produit de la SGS (Société Générale de Surveillance SA de Suisse).