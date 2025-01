BON PLAN : l'énorme TV LG OLED Evo 77" en promo

Si vous avez eu une console de salon de dernière génération sous le sapin à Noël, vous êtes peut-être à la recherche d'une nouvelle télévision 4K pour profiter de toute sa puissance. Ou simplement d'une grande TV pour regarder vos films et séries préférés dans les meilleures conditions. Eh bien voilà un bon plan qui va vous intéresser :

La TV OLED Evo de LG, version 77" (195cm) est actuellement vendue 1 799 € sur Amazon et à la Fnac, contre 2 399,99 € habituellement.

LG OLED evo

Magnifiez la puissance des pixels auto-émissifs avec LG OLED evo. La gestion ultra précise du processeur a9 AI 4K Gen6 combiné à la technologie Brightness Booster offre des images à la luminosité décuplée.

Noirs Absolus et Contrastes Riches

L’OLED est la technologie ultime pour les téléviseurs en matière de qualité d’image. En effet, la technologie OLED dispose de millions de pixels auto-émissifs capables de créer un noir absolu et des couleurs fidèles. Le résultat ? Une expérience et une immersion uniques.

Fidélité des couleurs

Les TV LG OLED sont certifiés 100% de fidélité des couleurs par Intertek. Cela signifie que les couleurs qui s'affichent à l’écran correspondent fidèlement aux couleurs de l’image d’origine. Ainsi, tous les contenus que vous regardez correspondent à la vision qu’avait originellement le réalisateur.

Processeur a9 AI 4K Gen6

Développé par LG, le processeur a9 Gen6 est le cerveau de votre téléviseur. Les qualités d’image et de son sont optimisées : les couleurs sont riches, les scènes détaillées avec un son enveloppant.

Virtualisation du son 9.1.2

Le processeur a9 AI 4K Gen6 virtualise une source audio 2 canaux en un son immersif 9.1.2. Vivez l’action et le chaos autour de vous, comme si vous étiez le personnage principal du film.

Dolby Vision IQ et Atmos

Dolby Vision IQ et Dolby Atmos s’associent pour une immersion sensationnelle. Utilisant le processeur a9 AI 4K Gen6 de LG, la technologie Dolby Vision IQ Precision Detail ajoute une profondeur extraordinaire et fait ressortir des textures subtiles.

Intelligences Artificielles

Avec votre voix, utilisez LG ThinQ pour changer les paramètres et obtenir des recommandations. De plus, les TV LG sont compatibles avec Google Home et Apple Home pour utiliser vos appareils connectés préférés.

WOW Orchestra

Découvrez la symbiose ultime entre les produits LG. Avec WOW Orchestra, les haut-parleurs du téléviseur et de la barre de son LG fonctionnent en même temps. Profitez ainsi d’un son immersif.

WebOS 23

WebOS 23 offre une expérience TV totalement optimisée. Fluide, rapide et puissant, l’accueil vous permet d’accéder instantanément à tous vos contenus par thème, grâce aux Quick Cards, et à vos applications préférées (Netflix, Disney +,…).

HDMI 2.1, VRR, ALLM

Prenez l’avantage sur vos adversaires. Compatible HDMI 2.1, VRR (G-sync et Freesync) et ALLM, pour offrir les contenus les plus rapides en haute résolution avec des graphismes fluides et synchronisés.

Cloud Gaming

Avec à l'ajout de l’application GeForce Now, tout un univers de jeux vous attend grâce au Cloud Gaming. Redécouvrez les jeux que vous aimez et trouvez de nouveaux favoris directement à partir de votre téléviseur.

Le maximum du streaming

Trouvez pratiquement tout ce que vous voulez regarder sur les applications de streaming disponibles. Avec Netflix, Disney+, Apple TV+, Canal+… quelque chose d’incroyable vous attend.