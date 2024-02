VelocityOne Race : un volant de course très haut de gamme lancé par Turtle Beach

Les jeux de simulation ont la cote en ce moment, que ce soit sur ordinateurs ou consoles de salon. Electronic Arts lancera par exemple F1 24 dans quelques semaines, mais dès cette semaine, c'est un constructeur réputé qui sort son nouveau volant de course, un modèle très haut de gamme plutôt onéreux.

Le VelocityOne Race de Turtle Beach est disponible contre 699,99 €, une sacrée somme pour ce périphérique compatible PC et Xbox qui inclut un volant, mais également des pédales. Le constructeur promet un retour de force haute fidélité grâce au moteur direct-drive K: Drive de 7,2 Nm, un freinage réaliste avec les pédales en aluminium à cellule de charge Dynamic Break Tek, un volant en cuir cousu main, des palettes Mag-Shift et deux palettes analogiques supplémentaires avec des capteurs magnétiques à effet Hall. Un écran Race Management Display est même embarqué pour suivre les données télémétriques de la course en temps réel et une application compagnon Tuner est là pour davantage de personnalisation, notamment pour le paramétrage des boutons.

Cris Keirn, PDG de Turtle Beach Corporation, commente :

Le VelocityOne Race met ses concurrents dans le rétroviseur grâce à ses performances incomparables en matière de simulation de course, à son design général et à sa qualité de fabrication. Turtle Beach a une fois de plus livré un accessoire de simulation de jeu qui redéfinit les normes de la catégorie. Le VelocityOne Race est doté des dernières technologies que les amateurs de Sim Racing et les pilotes vont adorer, le tout à un prix très compétitif.

Vous pouvez retrouver le VelocityOne Race de Turtle Beach contre 699,99 € sur Amazon.