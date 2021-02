Virtual Desktop v1.20 : plus besoin de bricoler pour profiter des jeux VR sur PC sans fil sur Quest et Quest 2 !

Virtual Desktop est un utilitaire développé par un indépendant qui permet de connecter son Oculus Quest 1 ou 2 à un PC avec un câble, via une connexion Wi-Fi et même au travers d'Internet. Il permet ainsi de totalement prendre le contrôle à distance de son PC via son casque Oculus Quest 1 ou 2. L'image s'affiche sur un écran plat virtuel qui peut être géant ou incrusté dans divers environnements qui vont de salles de cinéma, en passant par une salle de jeu, à des appartements stylés et modernes. En pratique, Virtual Desktop permet de regarder des films et la TV, de naviguer sur le web et globalement faire tout ce que vous feriez avec votre PC si vous étiez assis devant. Comme il est bien optimisé et qu'il génère très peu de latence, il est tout à fait possible de jouer avec ses jeux classiques sur un écran virtuel qui peut être vraiment très grand. Mais sa vraie force est de permettre de jouer avec ses jeux PC VR (SteamVR, Oculus, Viveport, Epic Game Store...) sans fil. Et une fois la liberté offerte par ce système essayée, revenir à un mode filaire est vraiment difficile.

Pour la petite histoire, Virtual Desktop avait été amputé de la fonctionnalité de connexion sans fil sur le Store Oculus Quest, car Facebook estimait que l'expérience offerte n'était pas « satisfaisante ». Pour le débrider, il fallait donc, jusqu'à aujourd'hui, passer son casque en mode développeur, installer Sidequest et le patcher via la version disponible sur ce store alternatif. Avec la dernière mise à jour (1.20), tout ceci est du passé et fonctionne sans avoir à bidouiller quoi que ce soit. Notre tutoriel arrive !

Voici la liste officielle des fonctionnalités supportées par Virtual Desktop 1.20 :

Connectez jusqu'à 4 ordinateurs et basculez entre eux en quelques secondes ;

Prend en charge la plupart des PC et ordinateurs portables sous Windows 8.1 ou ultérieurs. (consultez le site web pour connaître la configuration requise) ;

Prend en charge les souris, claviers et manettes de jeu Bluetooth ;

Prend en charge le contenu 3D (côte à côte ou dessus/dessous) à l'écran ;

Permet de basculer entre ses moniteurs (pour ceux en ayant plusieurs) ;

Permet d'utiliser le micro du Quest pour le PC (microphone passthrough) ;

Pour une meilleure qualité et latence, il est recommandé de connecter son PC en filaire à sa box et d'avoir une connexion Wi-Fi 5 Ghz AC au minimum ;

Pour une meilleure qualité et latence, il est recommandé de connecter son PC en filaire à sa box et d'avoir une connexion Wi-Fi 5 Ghz AC au minimum ; Fonctionne également via Internet (activez l'UPnP sur votre routeur).

Facebook continue donc son ouverture vers les indépendants qui a commencé avec l'arrivée de l'App Lab - dont nous détaillons le contenu en temps réel ici - et vient de faire un autre grand pas avec l'acceptation d'une fonctionnalité technique supplémentaire qui n'est pas de son fait et sur laquelle il travaille de son côté. Virtual Desktop est donc maintenant accessible à tous pour 19,99 €.