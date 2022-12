Virtual Desktop : un bon coup de boost en PC VR pour la version 1.25.7, mais pas que !

Virtual Desktop, ou VD pour les intimes, est aujourd'hui la solution de streaming sans fil PC VR la plus utilisée par les joueurs. Sa stabilité et ses nombreux paramètres en font une application incontournable. Plus d'informations sur comment exploiter l'application pour en tirer le meilleur parti ici dans notre tutoriel complet.

Guy Godin, son emblématique créateur, nous surprend à chaque mise à jour et cette fois-ci encore plus. La version 1.25.7 offre à tous les joueurs PC VR un gain de performances notable dans les jeux, mais pas que.

Voici la liste des mises à jour :

Améliorations significatives des performances avec les jeux PC VR (jusqu'à 20 % selon le jeu), grâce notamment à une meilleure parallélisation du travail sur le GPU ;

Réduction des micro-saccades (barres orange) avec les jeux SteamVR ;

Ajout des claviers non américains (Royaume-Uni, Allemagne, France, Canada en langue française) ;

Ajout de la prise en charge des contrôleurs DualShock 4 et possibilité de choisir le type de manette émulée ;

Correction de la latence lors de la reprise d'une session de jeu ;

Correction de la fréquence d'images des jeux VR quand nous n'avons pas le casque sur la tête ou tout simplement quand nous sommes déconnectés ;

Problème de connectivité corrigé pour les utilisateurs de Spectrum ;

Les jeux X-Plane 11, Among Us, Vail, Ghosts of Tabor, Synth Riders (magasin Rift) sont dorénavant compatibles avec Virtual Desktop.

Comme d'habitude, il est à souligner que VD n'est pas compatible avec tous les jeux. Voici la liste complète. Il est à préciser que si jusqu'alors nous n'étions pas obligés d'être connecté à internet pour utiliser l'application, dorénavant, pour fonctionner correctement, cette dernière devra y avoir accès pour éviter les abus liés au piratage. En d'autres termes, à des fins de validation de licence.