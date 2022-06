BON PLAN Meta Quest : Virtual Desktop est en promo, ne loupez pas l'occasion de vous faire plaisir ! (Daily Deal 21 juin 2022)

Chaque jour, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents gros soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Virtual Desktop est un utilitaire indispensable pour jouer à ses jeux PCVR avec le Quest 2. Il permet aussi de prendre le contrôle à distance de son PC (ou de celui d'un proche) et de regarder des vidéos. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez notre tutoriel complet ici (vidéo et textuel). Profitez de cette promo, il y a peu de chance de le voir proposer à plus bas prix.



Virtual Desktop ( 19,99 € -25 % 14,99 €) (508 Mo) (anglais) (C) (4,3/5) - PEGI 3 (21 mai 2019)

Virtual Desktop (VD pour les intimes) est une application développée par Guy Godin, permettant d’afficher et de prendre le contrôle du contenu d’un PC à distance dans un casque VR, en utilisant le réseau Wi-Fi local. Il est ainsi possible de naviguer et d'utiliser notre PC comme nous le faisons normalement, mais depuis un environnement virtuel, de jouer sans fil aux jeux PC VR, mais aussi de lancer des jeux PC classiques sur écran géant.





