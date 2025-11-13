VR Games Showcase l’évènement VR à suivre en direct avec nous dès 17H45

La soirée s’annonce importante pour celles et ceux qui suivent l’évolution de la réalité virtuelle. Le VR Games Showcase fait son retour avec une nouvelle édition pensée pour le public passionné et la promesse d’annonces variées. Le format reprend l’esprit des présentations à la Nintendo Direct mais adapté au marché VR pour mettre en avant les projets des studios les plus actifs. Les organisateurs annoncent cinq nouveaux jeux et une vingtaine de bandes annonces. Certaines rumeurs évoquent également une apparition en lien avec le Steam Frame même si rien ne permet encore de le confirmer.

L’évènement est porté par Jamie Feltham et Zeena Al Obaidi. Les deux vétérans ont fondé The VR Showcase Ltd pour proposer un espace totalement indépendant. Leur expérience au sein de plusieurs acteurs du secteur, notamment Upload VR et HTC Vive, leur a permis de concevoir un format où les studios peuvent présenter leurs créations sans contrainte extérieure. Le modèle repose sur des frais de soumission réglés par les développeurs eux mêmes ce qui garantit une approche équilibrée. Leur volonté est d’offrir une présentation fluide et tournée vers les joueuses et joueurs avec un accent mis sur la clarté et le rythme.

La diffusion aura lieu en première sur YouTube afin de toucher un large public sans imposer de plateforme spécifique. Nous retransmettrons l’évènement en direct sur la chaîne YouTube de GAMERGEN pour suivre les annonces avec la communauté. L’objectif est d’offrir un cadre simple pour réagir aux révélations, commenter les images montrées et contextualiser les choix des studios. Les évènements VR restent encore peu nombreux et ce rendez vous permet de mettre en avant des projets qui n’ont pas toujours la visibilité qu’ils méritent.

Les studios participants y voient l’occasion de présenter leurs travaux face à une audience attentive. Les jeux sélectionnés couvrent des profils variés allant de petites équipes à des structures plus établies. Le rythme annoncé laisse imaginer une présentation condensée sans temps mort. Le format Direct permet justement d’éviter les longueurs habituelles et de conserver un fil continu devant les spectateurs. Les vingt bandes annonces annoncées laissent penser que la soirée sera dense.

Les attentes sont élevées. Les avancées en réalité mixte, les nouvelles interactions, la place de la haptique et les améliorations apportées par les casques récents pourraient occuper une partie de la présentation. Le marché VR évolue vite. Les studios cherchent à tirer parti des capacités des appareils actuels et des interactions possibles entre réalité virtuelle et réalité mixte. Ce rendez vous tombe à un moment où la scène VR se transforme. Plusieurs constructeurs peaufinent leurs projets et les communautés attendent des signaux sur les tendances à venir. Les annonces liées aux écosystèmes Meta Quest, Steam VR et PlayStation VR2 seront particulièrement suivies.

Nous retrouverons la communauté en direct pour commenter chaque révélation. L’idée est de prendre le temps d’expliquer ce que ces projets apportent au marché, de situer chaque annonce dans son contexte et de répondre aux questions posées dans le chat. Que l’on suive ces nouveautés pour les jeux Meta Quest, pour les projets Steam VR, pour les titres destinés au PSVR2 ou simplement pour comprendre les tendances générales, cette soirée devrait offrir une vue claire de l’état du secteur. Une synthèse complète sera ensuite publiée sur GAMERGEN pour revenir à froid sur les points essentiels.

Rendez vous ce soir sur la chaîne YouTube de GAMERGEN dès 17H45 pour suivre ensemble ce que la scène VR prépare pour les mois à venir.