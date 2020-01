VVVVVV : Terry Cavanagh dévoile le code source, et Magnus Palsson lance des vinyles de la bande originale

C'est le 11 janvier 2010 que Terry Cavanagh lançait sur PC VVVVVV, un jeu de plateforme rétro codé sous Flash, et qui a eu droit l'année suivante à une version en C++. Depuis, le titre inspiré des jeux Commodore 64 a eu droit à divers portages sur un tas de plateformes, mais pour célébrer cet anniversaire important, son créateur a décidé de publier le code source du jeu.

Les fichiers de VVVVVV sont à retrouver sur GitHub, et Terry Cavanagh a publié un message pour accompagner le code source. Le créateur dévoile d'ailleurs qu'il a passé la nuit à corriger des bugs avec une connexion Internet ultra lente, et qu'il n'a pas dormi, le lancement s'est donc fait pour lui le 10 janvier. Concernant le code source, les fans ont de quoi faire, avec les versions Flash, celle en C++ de Simon Roth et la mise à jour par Ethan Lee, ainsi que la version mobile en Actionscript pour Adobe AIR. Une vraie mine d'or pour les passionnés de jeux indépendants.

Comme si cela ne suffisait pas, Magnus Palsson, aussi connu sous le pseudonyme de SoulEye, vient de lancer sur sa page Bandcamp les précommandes de la bande originale de VVVVVV en vinyle. Il faudra tout de même débourser 25 € pour le disque, puis 18 € pour les frais de port, la facture totale est salée. Reste le format numérique à 8,5 €, plus abordable.

Pour rappel, Terry Cavanagh a lancé l'année dernière Dicey Dungeons, un rogue-like avec des dés disponible sur PC et qui arrivera cet été sur mobiles et Switch.

Lire aussi : TEST - VVVVVV : un jeu de plateforme totalement renversant