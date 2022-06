Wands Alliances : le jeu multijoueur avec des sorciers sortira uniquement sur Quest 2, dès que les baguettes sortiront du four

Wands Alliances, jeu de sorciers multijoueur, que nous avions déjà évoqué auparavant (voir article) est désormais sur la liste de souhaits de la boutique Quest. Le premier trailer de gameplay du titre vient également d'être diffusé :

Comme le premier Wands, Alliances est un jeu d'action compétitif basé sur les sorts dans lequel les joueurs personnalisent leurs équipements et affrontent leurs adversaires. Mais, alors que le premier opus ne permettait que des combats en 1v1, le second propose des matchs en 3v3. Les joueurs se mettent à l'abri en se téléportant sur une carte, échangeant des coups de feu à deux mains. Trois maps seront disponibles au lancement.

La bande-annonce révèle également différents types d'objectifs et de modes de jeu, comme l'essai de sorts dans un champ d'entraînement. Si le premier Wands était déjà considéré comme une version amusante et aboutie de la sorcellerie en VR, le second opus a bénéficié d'un soutien important après son lancement. Il sera certainement intéressant de voir comment le gameplay de base s'étend lorsque le nombre de joueurs passe de deux à six. Pour l'instant, le jeu n'est confirmé que pour Quest 2, mais il est possible qu'il soit lancé sur d'autres casques plus tard.



