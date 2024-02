Legendary Tales : le jeu multijoueur d'Urban Wolf Games s'invite sur PSVR 2

Legendary Tales est un jeu en réalité virtuelle qui plonge le joueur dans un univers heroic fantasy, jouable jusqu’à quatre en coopération. Certaines personnes peuvent déjà en profiter sur PC, mais le studio a profité du PlayStation State of Play pour annoncer cette expérience sur PSVR 2. Au programme du jour ? Eh bien nous avons droit à une bande-annonce, quelques images (visibles dans notre galerie), mais aussi à un blabla de la part de ByungJik, travaillant pour Urban Wolf Games.

Notre ami stipule donc :

Bienvenue à tous les joueurs PlayStation ! Bonjour, je suis ByungJik d’Urban Wolf Games et je viens partager avec vous des nouvelles palpitantes. Oui, vous avez bien lu, Legendary Tales arrivera sur PlayStation VR2 le 8 février. Nous sommes donc ici pour partager avec vous quelques informations sur le jeu et son développement.

Alors, de quel genre de jeu s’agit-il ? C’est un RPG de dark fantasy dans lequel vous pourrez retrouver des armes et armures médiévales, des sorts puissants, un système d’attributs de RPG, des arbres de compétences et des donjons. Vous en voulez plus ? Nous avons également de l’artisanat, de la confection de potions, des objets générés aléatoirement, des éléments à collectionner et une histoire à découvrir au fur et à mesure que vous accomplirez des quêtes.

Nous avons passé beaucoup de temps à développer ce jeu et nous sommes ravis de pouvoir le partager avec vous. Je suis heureux de pouvoir vous présenter aujourd’hui la philosophie derrière la conception de cette fantastique aventure en VR. Legendary Tales vous laissera forger votre propre destin de héros de RPG sur PS VR2 dès le 8 février.

Pensé pour être joué à plusieurs en VR

Quand nous avons commencé à travailler sur Legendary Tales, nous avions dès le départ l’intention d’en faire une véritable expérience multijoueur en VR. Je voulais absolument que les joueurs se sentent immergés dans le monde que nous allions créer et ça a été notre motivation tout au long du processus de développement. Chaque fonctionnalité, chaque aspect du gameplay a été pensé pour être joué uniquement en VR.

Vous voulez faire un powerbomb sur vos ennemis ? Ou alors les blesser avec la garde de votre épée ? Vous pouvez faire tout cela, et plus encore, en multijoueur avec vos amis.

Des combats basés sur la physique

Legendary Tales est un jeu en VR basé sur la physique. Nous voulions que les joueurs puissent ressentir l’impact de chaque coup. C’est aussi ce qui nous a poussés à développer un système de parade intransigeant. Nous souhaitions que les joueurs aient un retour satisfaisant et qu’ils puissent ressentir la puissance de leurs coups grâce aux réactions de leurs ennemis.

Des attributs et arbres de compétences réimaginés pour la VR

Tous les joueurs de RPG, et tout particulièrement ceux qui jouent en VR, rêvent de créer et d’incarner le héros idéal. Un RPG de base comporte un système de classes avec des guerriers, des voleurs, des mages, etc. Mais comment faire si vous souhaitez incarner un mage-guerrier ? Ou si vous préférez vous battre à mains nues ? Nous ne voulions pas nous limiter à un système de classes ou à des attributs et compétences prédéfinis. À la place, nous voulions vous offrir une liberté totale. Alors la question est : qui voulez-vous être ?

Des donjons, quêtes, monstres et boss dans un monde de dark fantasy

La VR est le meilleur moyen de plonger dans un monde fictif. Legendary Tales vous ouvre les portes d’un monde de dark fantasy dans lequel monstres, magie et quêtes palpitantes vous attendent à chaque tournant. Chaque type de monstre à ses propres techniques et son style de combat. Vous devrez les maîtriser afin de pouvoir remporter la victoire. Certains monstres sont plus forts que les autres, certains sont plus malins, mais tous ont leurs propres techniques et modèles de déplacement. Pourrez-vous tous les maîtriser ?

Les fonctionnalités uniques du PS VR2

Nous avons tout fait pour utiliser au mieux les fonctionnalités immersives du PlayStation VR2 dans Legendary Tales. Le jeu est compatible avec la 4K HDR, le suivi du mouvement des yeux, les gâchettes adaptatives, le retour haptique du casque et le rendu fovéal dynamique ultraprécis (2 à 2,4 fois plus net que la résolution d’origine.) Et ceci tout en conservant ses 90 FPS d’origine. Ça n’a pas été facile, mais nous l’avons fait. Nous espérons que ça vous plaira.

C’est tout pour nous. Nous espérons que ces informations ont suscité votre intérêt. Mais n’oubliez pas que Legendary Tales est un jeu difficile, alors âmes sensibles s’abstenir. Préparez-vous bien avant de vous lancer dans cette aventure, car la route pour devenir un héros légendaire sera ardue.

Cette année, lancez-vous dans votre propre aventure avec Legendary Tales sur PS VR2.