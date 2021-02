Mass Effect : un collector Legendary Cache massif dévoilé pour la sortie de l'Édition Légendaire, mais sans le jeu...

Hier, Electronic Arts nous a régalés avec une nouvelle bande-annonce de Mass Effect Édition Légendaire, dévoilant au passage de nombreux détails au sujet de la trilogie remastérisée, dont sa date de sortie. BioWare et l'éditeur ne vont pas y aller de main morte pour faire plaisir aux fans et se faire de l'argent, puisque c'est un gros coffret collector Legendary Cache qui a été annoncé... mais uniquement en Amérique du Nord et vendu sans jeu.

Uniquement disponible sur la boutique BioWare Gear et via Best Buy, ce beau bébé vendu 149,99 $ contient une réplique à l'échelle du casque N7 porté par le Commandant Shepard (ou Femshep évidemment), pouvant être porté même si vous avez une grosse tête (taille de casque XL) et disposant de LED illuminant la visière en Paragon Blue ou Renegade Red, alimentées par deux piles AA non incluses (pas cool pour le prix). Sinon, ce coffret contient également un steelbook, sans le jeu donc, un pin's dont chaque face arbore l'un des deux symboles de moralité de la licence, une lettre d'acceptation au sein du programme N7 et deux toiles illustrées avec le Normandy et Femshep déployant son Omni-Blade, cette dernière étant exclusive à BioWare Gear. Notez que si vous êtes intéressé, les frais de port sont offerts aux États-Unis, mais coûtent sinon 75 $, quand bien même une remise de 25 $ est déjà appliquée...

Si vous avez envie de savoir comment la réplique du casque a été réalisée, un article détaillé en anglais sur le blog de BioWare revient sur le processus. Un unboxing vidéo de ce dernier a également été diffusé, à voir ci-dessous.

Vous pouvez précommander Mass Effect Édition Légendaire au prix de 69,99 € à la Fnac, la sortie étant pour rappel fixée au 14 mai prochain.