Warhammer 40,000: Boltgun, un FPS rétro et nerveux annoncé en vidéo

Le Warhammer Skulls Festival 2022 a été riche en annonces, et Focus Entertainment a profité de l'occasion pour dévoiler Warhammer 40,000: Boltgun, un jeu de tir à la première personne très rétro, inspiré des vieux FPS sous Build Engine. Le titre, développé par Auroch Digital, s'offre une première bande-annonce :

Warhammer 40,000: Boltgun nous permettra donc d'incarner un Space Marine envoyé à travers la galaxie pour affronter des Démons et des Space Marines du Chaos à l'aide d'un vaste arsenal. Le gameplay promet d'être nerveux, avec la possibilité de courir, sauter et même effectuer des charges pour réduire ses ennemis en bouillie de pixels sanglante. Dessil Basmadjian, chief creative officer de Focus Entertainment, commente :

Nous sommes ravis de pouvoir travailler sur ce FPS indé survolté aux côtés du talentueux studio Auroch Digital, et de notre partenaire historique, Games Workshop. Nous avons été séduits par la proposition unique de Boltgun qui combine habilement le style singulier des classiques des années 90, l’univers de Warhammer 40,000, et un gameplay riche en sensations fortes qui ne manquera pas de ravir des joueuses et joueurs de tous horizons.