Watch Dogs Legion : les versions Xbox Series X et PC avec RTX 3080 comparées en vidéo

Déjà disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Watch Dogs Legion sera également jouable sur la Xbox Series X de Microsoft dès son lancement la semaine prochaine - Ubisoft a récemment partagé une vidéo entièrement consacrée à cette version -, et bénéficiera de 4K à 30 fps avec du ray tracing.

L'internaute Cycu1 a donc eu l'idée de comparer les séquences de gameplay de Watch Dogs Legion sur Xbox Series X avec des passages qu'il a lui-même capturés sur PC, avec une RTX 3080, un Ryzen 9 3900X et 16 Go de mémoire vive. Eh bien, malgré une configuration bien plus puissante et onéreuse sur ordinateurs, le titre d'Ubisoft s'en sort plutôt bien sur la console de Microsoft, même si le ray tracing est un peu moins tape-à-l'œil, sans oublier que les extraits de la version Xbox Series X viennent d'une vidéo YouTube à la base.

Pour rappel, Watch Dogs Legion sera disponible dès le 10 novembre prochain sur Xbox Series X, vous pouvez l'acheter contre 61,99 € sur Amazon.fr.

