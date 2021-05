Watch Dogs Legion met à jour sa feuille de route, le cross-play et le 60 fps sur PS5 et Xbox Series bientôt disponibles

En début de mois, Watch Dogs Legion a accueilli sa Title Update 4 ajoutant notamment le personnage jouable de Mina Sidhu pour les possesseurs du Season Pass, qui a eu droit à une bande-annonce animée bien classe à cette occasion. Ubisoft a déjà dévoilé son planning jusqu'au mois d'août, mais y a apporté quelques changements ce vendredi, comme vous pouvez le constater ci-dessous.

Ainsi, et comme expliqué dans le communiqué à lire plus bas, c'est le 1er juin que la prochaine grosse mise à jour est désormais attendue, la TU 4.5. Et bien qu'elle ajoutera la deuxième Opération tactique comme prévu, les deux nouveaux modes de jeu pour le PvP ont eux été reportés au mois d'août afin d'améliorer d'ici là l'expérience de jeu en réseau... En guise de compensation, un mode Performance va permettre aux possesseurs de PS5 et Xbox Series X | S de jouer avec un taux de rafraîchissement de l'image à 60 fps, de même que le cross-play entre consoles d'une même génération. Des récompenses de jeu gratuites sont aussi évoquées, sans doute la Saison 2 du Online qui dispose d'une progression à la manière des Battle Pass. Plus amusant, tout le monde va pouvoir jouer avec Helen, dont les apparences lors de la promotion du jeu avaient fait grand effet auprès de la communauté. Enfin, une surprise est également prévue, nous devrions la découvrir dans les prochains jours.

Le reste du programme ne change pas pour juillet avec l'extension payante Bloodline, dont le nom français sera donc Les liens du sang, tandis que le cross-over avec Assassin's Creed (non canon aux dernières nouvelles) aura lieu en août. En revanche, ce mois sera bien chargé puisqu'un mode de jeu solo appelé Résistance devrait également voir le jour, en plus d'améliorations substantielles de l'expérience et le lancement de la Saison 3 du Online.

Nous sommes très heureux de voir l'engouement provoqué par la mise à jour TU 4.0 et le nouveau contenu apporté à la fois au mode Solo et au mode En ligne. Merci à tous pour vos messages d'encouragement, vos rapports de bugs et pour les extraits de gameplay grandioses ou hilarants que vous avez partagés avec nous. Notre équipe travaille très dur sur les prochaines mises à jour et nous voulions évoquer avec vous certains des changements apportés à notre feuille de route, comme les modifications de confort de jeu que vous avez demandées, mais aussi vous donner plus de détails sur les contenus et fonctionnalités qui vous attendent. Notre prochain gros patch pour toutes les plateformes sera la TU 4.5, que nous espérons déployer le 1er juin. Nous avions prévu de la sortir à la fin du mois de mai, mais nous voulons être sûrs que les équipes travaillant sur les différentes parties du contenu aient le temps nécessaire pour créer les meilleures expériences de jeu possible. Ce temps supplémentaire nous permettra également de résoudre certains bugs trouvés dans la version TU 4.0, et d'apporter d'autres améliorations de confort. Nous sommes ravis de vous annoncer que le mode 60 fps, ou « mode performance », débarquera sur console avec la TU 4.5. Vous aurez également la possibilité de jouer avec vos amis sur la même famille de consoles : les joueurs Xbox One avec les joueurs Xbox Series X | S, et les joueurs PlayStation 4 avec les joueurs PlayStation 5. Avec l'arrivée de toutes ces nouveautés, nous avons décidé de reporter la sortie des modes Intrusion et Extraction JcJ à notre mise à jour d'août. Nous voulons investir ce temps dans la consolidation du matchmaking public et privé, car il est essentiel à nos yeux de vous offrir une expérience JcJ sereine et plaisante. Dernier point, et non des moindres, nous savons que vous attendez avec impatience la sortie du DLC Les liens du sang. En plus de l'extension de scénario, la mise à jour TU 5.0 introduira Aiden et Wrench dans le jeu principal. Vous pourrez alors profiter de toute la campagne de Watch Dogs: Legion avec ces deux personnages historiques. Et vous aurez peut-être remarqué une surprise dans la feuille de route... Restez à l'écoute pour en savoir plus ! // L'équipe de Watch Dogs: Legion

Si vous jouez encore à Watch Dogs Legion, vous aurez donc de multiples raisons d'y revenir encore régulièrement cet été. Et si vous ne le possédez pas encore, Amazon le vendu 25,35 €.