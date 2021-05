Western Digital dévoile trois nouveaux SSD Gaming WD_BLACK

Western Digital a organisé tout récemment son évènement Flash Perspective, et il a profité de l'occasion pour dévoiler trois nouveaux disques SSD dans sa gamme WD_BLACK, taillés pour le stockage de jeux vidéo et assurant des performances optimales, sur ordinateurs comme sur les consoles de salon de dernière génération.

Sans plus attendre, voici les trois nouveaux SSD WD_BLACK de Western Digital pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S :

WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD :

Dédié aux joueurs passionnés, il permet d'améliorer l’expérience de jeu sur PC ou ordinateur portable grâce à la technologie PCIe Gen4 et de bénéficier d’un espace de stockage supplémentaire pour les jeux. Cette solution de stockage interne sans DRAM s'appuie sur la technologie PCIe Gen4 (rétrocompatible avec PCIe Gen3) pour offrir des vitesses de lecture allant jusqu'à 3 600 Mo/s. Avec une consommation d'énergie jusqu'à 30 % inférieure à celle de son prédécesseur, les joueurs sur ordinateur portable peuvent profiter de sessions de jeu plus longues entre les charges. Le tableau de bord WD_BLACK optimise les performances en mode jeu, même pendant le streaming.

Le WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD existe en 250 Go, 500 Go et 1 To.

Prix public indicatif : à partir de 68,99 €.

Il sera disponible en précommande sur le store Western Digital, chez certains revendeurs, revendeurs en ligne et intégrateurs de systèmes Western Digital à l’été 2021.

WD_BLACK D30 Game Drive SSD :

Pour les joueurs de console qui cherchent à minimiser les temps de chargement des jeux et à accéder aux jeux plus rapidement, ce disque SSD hautes performances, élégant et compact, offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 900 Mo/s. Les joueurs peuvent passer plus de temps à jouer grâce à un stockage étendu leur permettant d’ accueillir jusqu'à 50 jeux avec une capacité allant jusqu'à 2 To. Conçu pour accompagner les consoles nouvelle génération, le disque est doté d'un support détachable pour être disposé à côté de la console.

Le disque SSD WD_BLACK D30 Game Drive existe en 500 Go, 1 To et 2 To.

Prix public indicatif : à partir de 158,99 €.

Il est disponible chez certains revendeurs Western Digital, revendeurs en ligne et intégrateurs de systèmes et sur le store Western Digital.

WD_BLACK D30 Game Drive SSD pour Xbox :

Conçu pour améliorer l'expérience de jeu des consoles Xbox, cette version du WD_BLACK D30 Game Drive SSD, sous licence officielle, offre des vitesses accélérées et une capacité accrue, le tout dans un design compact inspiré de la Xbox. Les gamers peuvent brancher leur disque et commencer rapidement à constituer leur bibliothèque de jeux ou à faire de la place sur leur console pour de nouveaux titres, tout en ayant la possibilité de jouer aux anciens titres Xbox One directement à partir du disque. L'achat comprend un abonnement d'un mois à Xbox Game Pass Ultimate, avec un accès à plus de 100 jeux sur consoles et PC, ainsi qu'à des jeux multijoueurs en ligne.

Le disque SSD WD_BLACK D30 Game Drive pour Xbox existe en 500 Go, 1 To et 2 To.

Prix public indicatif : à partir de 165,99 €.

Il sera disponible auprès de certains revendeurs Western Digital, revendeurs en ligne, revendeurs, intégrateurs de systèmes et sur le Store Western Digital à partir du mois de juin 2021.