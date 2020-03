Western Digital dévoile ses SSD NVMe WD Gold pour les entreprises

Western Digital continue d'étendre son catalogue de disques de stockage. Mais cette fois, il s'adresse aux entreprises avec les SSD NVMe WD Gold. Le constructeur explique que ces disques sont « conçus pour améliorer considérablement la réactivité et les performances des applications ».

Voici les points à retenir :

Phil Bullinger, directeur général et vice-président de Data Center Business chez Western Digital, rajoute :

Prenez n'importe quel secteur - le monde est transformé par les données. Il y a une transformation et une innovation sur de nombreux fronts informatiques et dans pratiquement tous les secteurs, grands et petits, et tout cela par les données. La transition vers le NVMe est fondamentale pour permettre de nouvelles applications, de nouveaux cas d'utilisation et des charges de travail croissantes. L'ajout de disques SSD WD Gold NVMe à nos disques durs WD Gold haute capacité actuellement disponibles signifie que les distributeurs et les clients disposent d'options sérieuses et fiables pour accélérer la mise en valeur de leurs données.