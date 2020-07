BON PLAN : Western Digital, les WD_Black P10 Game Drive et SSD SanDisk Extreme Pro en promotion

Western Digital vient de lancer une série de promotions sur sa boutique en ligne, avec des disques durs et SSD à prix cassés, idéal pour y stocker et enregistrer ses vidéos, ses photos, ses musiques ou pour faire une sauvegarde de documents numériques importants. Deux produits fort intéressants sont en réduction jusqu'au 26 juillet prochain.

Vous pouvez ainsi retrouver le WD_Black P10 Game Drive avec 2 To d'espace libre à 79,99 € au lieu de 119,9 €, dont voici une brève présentation :

Plus la bibliothèque de jeux s'agrandit et plus le besoin en espace de stockage se fait sentir. Mais comment libérer de la place pour conserver ses anciens jeux préférés, tout en accueillant les nouveaux ? Le disque dur externe haut de gamme WD_Black P10 est la réponse ultime pour les gamers, avec des vitesses atteignant les 140 Mo/s. Il procure aux consoles et aux PC des niveaux de performance inédits et optimise l’expérience de jeu pour jouer sans limites. Facilement transportable, il sera toujours à portée de main ! De plus, il est compatible PlayStation 4 Pro ou PS4, Xbox One, PC et Mac.

Le modèle officiel Xbox One est également bradé à 94,99 € au lieu de 129,9 €, avec ici 3 To de stockage. Par ailleurs, la boutique de Western Digital propose le SSD SanDisk Extreme Pro, un modèle portable avec 1 To d'espace libre et vendu 189,99 € au lieu de 309,99 €. Là encore, voici une présentation :

Le disque SSD robuste et portable SanDisk Extreme Pro offre des transferts records avec des vitesses de lecture pouvant atteindre 1050 Mo/s grâce à la technique NVMe. Sa légèreté et son format compact font de lui l’allié indispensable pour transporter vos données d’une machine à l’autre ou… au bout du monde.

Si vous êtes à la recherche d'un disque dur externe très « gamer », le Seagate Game Drive pour PS4 The Last of Us II Special Edition avec 2 To de stockage est vendu 99,99 € sur Amazon.fr.