BON PLAN Black Friday : Western Digital annonce jusqu'à -50 % sur son store ce week-end uniquement

Des remises spéciales, des accessoires offerts et des livraisons gratuites. C'est ce que met en avant Western Digital pour le Black Friday, mais uniquement sur le Western Digital Store.

Des disques durs externes pour nos PC, consoles et casques VR, des cartes SD pour nos smartphones, Switch et appareils photo, des clés USB et même des NAS, Western Digital propose absolument tout ce qui existe en termes de support de stockage. Si vous aviez dans l'idée d'augmenter la capacité de vos appareils, c'est le moment de le faire !

Pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement, nous avons sélectionné pour vous quelques produits du WD Store et nous vous y avons détaillé leur utilité :

Micro SDXC 512 Go Sandisk Ultra

Compatible avec la plupart des tablettes et smartphones Android, cette carte est également parfaite pour une Nintendo Switch. Sa très grande capacité de 512 Go permettra en effet d'installer tous vos jeux et applications sans avoir besoin de faire le tri à chaque fois qu'un nouveau jeu sort. Ses vitesses de transferts sont également suffisantes pour pouvoir jouer sans avoir de ralentissement. La carte est disponible sur le WD Store pour 64,99 €, mais pour rappel, elle est également en promotion chez Amazon pour seulement 49,99 €.

SSD WD_BLACK SN750 NVMe

Si vous souhaitez augmenter les performances générales de votre PC, celles de vos jeux, et que vous possédez un port M.2 sur votre carte mère, ce SSD est l'élément idéal. Avec sa technologie Nand 3D et une vitesse de lecture allant jusqu'à 3 430 MB/s, c'est un des meilleurs rapports performances/prix actuellement sur le marché. Disponible en 250 Go, 500 Go, 1 To ou 2 To, ce SN750 donnera un vrai coup de boost à votre quotidien. La version 1 To est disponible pour 114,99 €.

G-DRIVE USB 3.0

Si vous recherchez plutôt une solution de stockage avec une très grande capacité et à moindre coût, les HDD, qu'ils soient internes ou externes, sont aujourd'hui encore très utilisés. Et en tant que disque dur externe, ce G-DRIVE est une véritable référence. Connue pour être compatible aussi bien avec les ordinateurs sous Windows que macOS, Western Digital nous propose avec ce produit un design ultra sobre, compact et performant. Il est surtout vendu à un tarif raisonnable, puisque ce disque n'est en temps normal qu'à 169,99 € et a aujourd'hui droit à une légère réduction le faisant passer à 159,99 € sur le Western Digital Store dans sa version 4 To.

My Passport SSD

Finissons cette sélection avec un classique de chez Western Digital, le disque My Passport. Décliné en gamme SSD afin d'améliorer ses performances, sa durée de vie et surtout son endurance, ce disque externe réputé pour sa fiabilité l'est donc aujourd'hui encore plus. Cet indispensable, disponible en version 500 Go, 1 To ou 2 To, est l'allié idéal pour déplacer et sauvegarder ses fichiers sans avoir besoin de s'inquiéter de leur intégrité. Équipé d'un port USB 3.2 Type-C et fourni avec un adaptateur Type-A, il est compatible avec la plupart des appareils existants. Le WD My Passport est donc en promotion tout le week-end et livré gratuitement. La version 1 To est à seulement 189,99 € sur le Western Digital Store au lieu de 249,99 €.