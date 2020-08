Wonder Woman 1984 : des Xbox One aux couleurs de l'Amazone et de Cheetah

Microsoft a mis sur son 31 trois de ses Xbox One à l’occasion du nouveau trailer de Wonder Woman 1984 révélé lors du DC FanDome. Si vous êtes fans de jeux vidéo et que l'héroïne de DC Comics, ou sa rivale Cheetah, est votre préférée, vous craquerez forcément pour l’une de ces trois consoles. Une petite présentation des chalengeuses s’impose.

La première Xbox One arbore le design de la nouvelle armure de Wonder Woman. Elle est dorée et a été faite entièrement à la main. Pour couronner le tout, un aigle géant lui donne une force divine en plus du « WW84 » situé juste au-dessus. La deuxième fait honneur au lasso de la vérité de l’Amazone, l’une de ses armes principales. La manette va de pair avec le logo multicolore en son centre. Enfin, la dernière est spécialement conçue pour la future rivale de Diana Prince. Elle arbore un look métal avec des piques et un style peau de serpent, surmontée d'une fausse fourrure imitant le léopard.

Vous devez savoir que ces consoles sont de la décoration pure et dure. Bien sûr, Microsoft ne veut pas froisser les fans et donnera donc en plus de ces Xbox One aux designs uniques des Xbox One X parfaitement fonctionnelles. Notez également que la première de ces plateformes sera vendue aux enchères et que les fonds collectés seront redistribués à l’association Together for Her qui lutte pour la cause des femmes et contre les violences domestiques orchestrées lors du confinement. La deuxième machine pourra être remportée en aimant ou en retweetant des tweets Xbox. Aucune autre information n’est disponible pour savoir comment ou quand se procurer la dernière plateforme.

Wonder Woman 1984 est attendu sur grand écran pour le 2 octobre 2020. En attendant, si vous ne pouvez pas vous procurer l’une de ses beautés, vous pouvez toujours vous acheter une Xbox One S à partir de 229 € sur Amazon.