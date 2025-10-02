Wordomi : une mise à jour massive étend le lexique et affine l’expérience VR sur Meta Quest

Wordomi, le jeu de casse-tête en réalité virtuelle, reçoit sa deuxième mise à jour majeure, Lexicon Expanded. Le studio Field of Vision a élargi la base de mots utilisée dans tous les modes et retravaillé les indices et définitions pour rendre les énigmes plus lisibles et mieux guidées.

Côté ressenti, les ajustements sont avant tout pratiques : le suivi des mains a été affiné pour que les manipulations paraissent plus naturelles, le texte et les blocs ont été rendus plus nets pour améliorer la lisibilité, et la structure des « sous-grammes » a été reconstruite — nouvelle base de données et boutons revus — pour une navigation plus fluide. Ces changements ne révolutionnent pas le concept, mais ils allègent nettement la frustration lors des sessions prolongées.

Arnaud Baernhoft, PDG de Field of Vision, résume l’approche : « Wordomi continue de s'enrichir, tout comme les mots que vous épelez. Cette mise à jour apporte de nouveaux défis, des indices plus clairs et une expérience plus fluide. » Le propos vise autant les joueurs réguliers que ceux qui découvrent le titre pour la première fois.

La mise à jour ajoute une bibliothèque de mots plus fournie, améliore les indices et définitions, optimise le suivi des mains, améliore le rendu graphique et reconstruit les sous-grammes pour un usage plus agréable. Le jeu propose toujours plus de 200 défis, plus de 100 grilles de mots croisés et plusieurs modes (Classique, Sous-gramme, Thème, Zen, Mot du jour). Compatible VR et MR, Wordomi intègre le suivi des mains pour une immersion plus directe.

Wordomi est disponible sur l’Horizon Store pour Meta Quest, au prix de 9,99 €.