Dragon Ball Xenoverse 2 est inarrêtable, une mise à jour massive imminente et encore plus de nouveautés à venir en 2024 !

En regardant quelques années en arrière, la fin de Dragon Ball Xenoverse 2 en 2019 apparaît à présent comme une bien bonne blague, puisqu'après avoir relancé la machine quelques mois plus tard, Bandai Namco n'a eu de cesse de proposer des nouveautés gratuites et payantes pour le jeu de Dimps, avec en mai dernier la sortie du Hero of Justice Pack 2 avec Gohan Beast de Dragon Ball Super: Super Hero. Ce mardi, le compte officiel des jeux de la licence partageait une illustration inédite en nous disant de nous tenir prêts. Et effectivement, il le fallait, car à l'approche de son 7e anniversaire, c'est une roadmap bien chargée qui vient d'être dévoilée, faisant le point sur les nombreuses nouveautés qui vont continuer de faire vivre le jeu pendant encore bien des mois.

Pas plus tard que ce jeudi 12 octobre 2023, une mise à jour massive et gratuite va ainsi être implémentée, ajoutant l'évènement inédit Festival des univers, le mode de jeu Cross Versus et l'Ultra Instinct en tant que compétence d'éveil pour notre avatar, en plus d'augmenter la limite de niveau qui était jusqu'à présent fixée à 99 et d'améliorer diverses fonctionnalités. Pour l'occasion, une campagne de bienvenue va permettre à tous les joueurs d'obtenir des bonus en se connectant du 12 au 19 octobre et d'essayer pendant cette même durée de nombreux personnages vendus en DLC.

Il faudra ensuite patienter jusqu'en 2024 pour voir débarquer Dragon Ball Xenoverse 2 sur PS5 et Xbox Series X|S, de nouvelles versions qui devraient donc tirer partie des spécificités de ces consoles espérons-le. Un nouveau DLC payant sera également commercialisé, ajoutant un scénario et des personnages supplémentaires, ainsi que d'autres contenus sans doute dans la veine de ce qui a été fait par le passé. Le plus intéressant, c'est que la feuille de route indique qu'il y a encore plus en stock, le tout dans une case bien séparée. Une grosse extension à venir pour 2025 ? Bref, wait & see.

La vidéo accompagnant l'annonce se prend elle carrément pour Marvel avec le nom du jeu faisant apparaître des scènes d'action avec les personnages, avant de littéralement teaser l'avenir, puisque Fu nous invite dans le futur, tenant dans sa main un Anneau du Temps. L'ombre d'un mystérieux personnage vient également nous titiller avec son aura rosée... Avec tout le contenu délirant de Super Dragon Ball Heroes à disposition, les hypothèses quant à son identité peuvent être nombreuses.

Enfin, deux nouvelles éditions numériques sont dévoilées, une Deluxe et une Special, incluant quelques DLC en plus du jeu de base, reste à savoir leur prix. Oui, la première existe déjà sur PC et en boîte depuis un moment, mais l'autre est bien totalement inédite et les deux concernent la PS4, la Xbox One et Steam, donc nous voyons mal pourquoi l'éditeur en parlerait autrement.

