WWE 2K25 présenté en détail, qui sont les stars cette année ?

Au tout début du mois, 2K Games et Visual Concepts ont officialisé WWE 2K25, leur prochain jeu de catch. Il fallait se contenter d'une poignée d'images, mais les studios nous avaient donné rendez-vous cette semaine pour en apprendre davantage. Sans plus attendre, voici la première bande-annonce de WWE 2K25 :

C'est Roman Reigns qui sera mis en avant dans cet opus, le catcheur sera présent sur la jaquette de l'édition Standard et de l'édition The Bloodline, en compagnie d'autres stars du ring. L'Undertaker aura quant à lui droit à une édition Deadman, voici les différences entre ces versions :

15.000 VC WWE 2K24 Édition standard (version numérique uniquement) Précommandez WWE 2K25 Édition The Bloodline et jouez à WWE 2K24 Édition standard (numérique) pour patienter !

Pack The Rock Nation of Domination

Devenez Head of the Table avec WWE 2K25 Édition The Bloodline. Célébrez l'impitoyable domination de Roman Reigns et de The Bloodline dans la WWE avec le pack bonus Édition The Bloodline, le pack WrestleMania 41, le Season Pass et bien plus encore.

« Rest in Peace » avec WWE 2K25 Édition Deadman. Cette édition rend hommage au légendaire Undertaker et contient le pack bonus Édition Deadman, le pack Wyatt Sicks, le Season Pass et de la monnaie virtuelle bonus.

Concernant les nouvelles fonctionnalités de gameplay, voici tout ce qu'il faut savoir sur WWE 2K25 :

THE ISLAND

Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, quittez le ring et retrouvez The Island sur PS5 et Xbox Series X. Dans ce monde immersif sur le thème de la WWE, accomplissez des quêtes, relevez des défis, participez à des événements en direct, améliorez et personnalisez votre Ma Superstar au fil de nombreux scénarios. Battez-vous pour rejoindre le Tribal Chief final, Roman Reigns à Head of the Table.

THE BLOODLINE’S DYNASTY

Le tout nouveau Showcase, animé par « The Wiseman » Paul Heyman, met à l'honneur l'une des plus grandes dynasties familiales : The Bloodline. Aux côtés de Roman Reigns, The Rock, Yokozuna, Jacob Fatu et bien plus encore, revivez les combats historiques ou inversez le scénario et changez l'issue de certains matchs. Vivez aussi des matchs de rêve entre des membres de The Bloodline et les Superstars et Légendes de la WWE.

JOUABILITÉ ÉTENDUE

Le catch intergenre fait ses débuts tant attendus dans la franchise WWE 2K ! Faites s'affronter des Superstars de la WWE ou des Superstars créées par les joueurs des divisions masculine et féminine pour organiser d'innombrables confrontations dans plusieurs modes. Les fonctionnalités supplémentaires incluent le retour du catch en chaîne, les types de match Underground et Bloodline Rules, et le plongeon dans les barricades !

Mon MG S'ÉTEND À L'INTERNATIONAL

Emmenez votre show sur les routes et défiez vos amis dans le monde entier grâce à la version améliorée de Mon MG pour WWE 2K25, avec un mode multijoueur en ligne qui peut désormais réunir jusqu'à quatre joueurs. Ajoutez des superstars et des légendes WWE à votre effectif et dirigez votre écurie au fil des saisons avec une plus grande sélection de General Managers, des PLE inter-écuries et bien plus encore.

VOTRE UNIVERS, À VOTRE FAÇON

Le mode bac à sable WWE 2K bénéficie de nouvelles améliorations, permettant aux joueurs de mieux contrôler leur expérience de l'Univers, avec notamment le retour tant attendu des Promos ! Le nouveau système comprend plusieurs types de promos et de résultats, avec de nouvelles scènes et options.

UN Mon ASCENSION UNIFIÉ

Prenez le contrôle de votre Ma Superstar féminine ou masculine dans un scénario Mon ASCENSION multigenre unique, dans lequel Bayley, Kevin Owens et d'autres Superstars infiltrent NXT pour prendre le contrôle de la WWE. Avec de nouveaux environnements de combat, des arènes à débloquer, des personnages et de nouvelles intrigues avec Bayley, Kevin Owens, Jey Uso, Bianca Belair, Seth « Freakin » Rollins et d'autres superstars WWE.

UN EFFECTIF MÉMORABLE

WWE 2K25 propose un choix inégalé de Superstars actuelles RAW, SmackDown et NXT, ainsi que des Légendes et des membres du Hall of Fames de la WWE. L'effectif compte plus de 300 noms sur plusieurs générations, avec notamment Seth Rollins, Undertaker, The American Nightmare Cody Rhodes, CM Punk, Jade Cargill, Rhea Ripley et bien d'autres encore.

ARÈNES

Remontez la carte en parcourant le monde ! WWE 2K25 vous donne accès à de nombreux rings célèbres de vos événements WWE préférés.