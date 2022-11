Xbox 360 : la manette a elle aussi droit à son remake

La Xbox 360 de Microsoft a fait trembler Sony pour la première fois, la septième génération de consoles de salon aura marqué toute une génération de joueurs, mais il faut reconnaître que la Xbox 360 a déjà 17 ans, c'est presque une console rétro. Alors Hyperkin pense aux nostalgiques.

Le constructeur s'était déjà amusé à ressortir la manette Duke de la première Xbox, alors compatibles PC et Xbox One, et il est de retour avec la Xenon, remake de la manette Xbox 360 portant le nom de code de la console de Microsoft. L'occasion de se rappeler que les manettes plus récentes de Microsoft découlent de celle-ci, l'aspect est évidemment fidèle à l'originale, de quoi ravir les fans, mais elle embarque quelques nouveautés comme un bouton dédié au partage de contenu, un port Jack 3.5 ou encore un port USB-C pour la recharge. Le constructeur a également amélioré les gâchettes et les vibrations et, comme à l'époque, il la propose en blanc, en noir, en rose ou en rouge.

La manette Xenon de Hyperkin est cette fois compatible PC (Windows 10 et 11), Xbox One et bien sûr Xbox Series X|S. Le fabricant donnera davantage de détails prochainement, notamment concernant le prix et la date de sortie. Vous pouvez sinon retrouver la manette officielle Xbox Series X|S à 46,87 € sur Amazon.