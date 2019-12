SOLDES du Xbox Live Deals with Gold : les promotions ralentissent un peu, mais il y a du sympathique dans les parages

Le mardi, c'est le jour où notre porte-monnaie nous demande de rester sage... Et pour cause, différentes promotions font leur apparition sur le Xbox Live de la Xbox One et Xbox 360, il y a toujours de quoi succomber das les parages. Cette semaine, les réductions ne sont pas nombreuses, mais il y a tout de même de quoi faire flamber la carte bleue.

Pour finir, sachez que vous avez jusqu'à mardi prochain, 24 décembre 2019, pour craquer.

Note : les promotions signalées par un * sont uniquement accessibles aux membres Gold. Les réductions peuvent varier selon les régions.

Achat d'une carte Xbox Live :