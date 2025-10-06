Xbox voulait son « Uncharted avec des espions »

En 2007 sortait Uncharted: Drake's Fortune, une exclusivité PlayStation 3 développée par Naughty Dog et édité par Sony. Le jeu d'aventure, mettant en scène l'aventurier Nathan Drake, est fortement inspiré des jeux vidéo Tomb Raider et des films Indiana Jones, il a marqué le début d'une saga qui a perduré pendant 10 ans sur PlayStation. De son côté, Microsoft a tenté de développer un jeu d'aventure similaire, qui n'a jamais vu le jour.

Project Ranger, « Uncharted avec des espions » sur Xbox





C'est ce qu'affirme DidYouKnowGaming dans une récente vidéo. Le chercheur Liam Robertson s'attarde sur Project Ranger, un jeu subtilement teasé lors de l'E3 2013 et qui devait être un jeu de tir et d'action à la troisième personne avec des agents secrets et des missions d'espionnage aux quatre coins du globe. DidYouKnowGaming parle ainsi d'« Uncharted avec des espions », Project Ranger s'inspirait également de Mission: Impossible et de James Bond, avec des gadgets dignes de Q. Le teaser montrait une mission à Shanghai où le héros s'infiltrait dans un bâtiment occupé par des terroristes, il était même question d'inclure des fonctionnalités Kinect (c'était la mode à l'époque).

Un jeu oublié, au profit de Gears of War





Le teaser ne donnait pas le nom du jeu, simplement celui de son développeur : Black Tusk Studios. Un studio désormais plus connu sous le nom de The Coalition et qui développe des jeux Gears of War, depuis que Microsoft a racheté les droits à Epic Games en 2013. Début 2014, Black Tusk Studios aurait décidé d'arrêter le développement de Project Ranger pour se concentrer sur un nouveau Gears of War, changeant de nom au passage pour The Coalition. Le studio développe actuellement Gears of War: E-Day, une préquelle attendue à une date inconnue sur PC et Xbox Series X|S.

De son côté, la saga Uncharted s'est terminée en 2017 avec le spin-off standalone Uncharted: The Lost Legacy, Naughty Dog s'est par la suite concentré sur The Last of Us avec un tas de versions Remastered, il développe désormais Intergalactic: The Heretic Prophet et un autre titre.