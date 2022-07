Xenoblade Chronicles 3 : les précommandes de l'édition collector n'ouvriront qu'en septembre, Nintendo s'explique !

Si vous attendez impatiemment Xenoblade Chronicles 3, vous n'êtes pas sans savoir que son édition collector pose problème, du moins sa précommande. En effet, seule la boutique en ligne de Nintendo va permettre de se la procurer et les joueurs nord-américains ont eu bien du mal pour mettre la main dessus lorsque la possibilité leur a été donnée. Quant à l'Europe, préparez-vous à râler un peu, car l'éditeur vient d'envoyer le tant attendu mail aux joueurs intéressés et a communiqué dans la foulée sur les réseaux sociaux et son site. Alors ?

Eh bien, les précommandes n'ouvriront pas avant le lancement du 29 juillet, mais en septembre ! Ce gros problème de logistique va obliger Nintendo à proposer le collector sans le jeu afin de permettre aux joueurs de se le procurer au lancement et ne pas avoir à patienter de longues semaines pour rien. De ce fait, le prix sera évidemment revu à la baisse.

Merci à toutes celles et ceux qui ont fait part de leur intérêt pour l'Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 et exprimé leur envie de la précommander depuis le My Nintendo Store. En raison d'imprévus logistiques, nous sommes dans l'impossibilité de proposer de précommander l'Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 avant le lancement du jeu le 29 juillet. Nous présentons nos excuses à toutes celles et ceux qui espéraient pouvoir la précommander avant la sortie du jeu. Pour permettre à toutes et tous d'acheter et de profiter du jeu dès sa sortie, nous proposerons désormais d'acquérir le contenu bonus de l'Édition Collector (comprenant son emballage, un livret d'illustrations et un boîtier de jeu en métal) séparément à un prix auquel sera soustrait celui du jeu Xenoblade Chronicles 3. Ceci signifie que vous pourrez acheter le jeu Xenoblade Chronicles 3 à sa sortie le 29 juillet, puis avoir l'occasion de précommander le contenu de l'Édition Collector en septembre sur le My Nintendo Store. Les personnes s'étant déjà inscrites pour recevoir une notification lorsqu'il sera possible de précommander l'Édition Collector continueront à être informées des prochaines mises à jour la concernant et seront les premières informées de la possibilité de la précommander en septembre.

Voilà, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à précommander une version physique ou numérique de Xenoblade Chronicles 3, par exemple sur Amazon au prix de 44,99 €. Le premier DLC sera lui bien à l'heure et a récemment été détaillé.

