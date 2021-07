xScreen : un écran pour transformer votre Xbox Series S en console portable financé sur Kickstarter

Presque toutes les consoles de salon ont vu arriver des bricoleurs pour leur raccrocher un écran voire une batterie pour les rendre portables. Il n'est donc pas étonnant de voir UPspec Gaming s'insérer sur ce marché pour la next-gen. L'entreprise australienne vient de lancer un Kickstarter pour xScreen, un écran portable de 11'6", doté d'une résolution 1080p à 60 fps, parfaitement adapté à la Xbox Series S.



L'accessoire peut être branché directement sur la console via un port USB et un port HDMI, sans câble additionnel, avant d'être fixé via une attache sécurisée. xScreen peut être facilement rabattu sur la capot de la machine et surtout être déplié en un instant pour lancer une partie depuis où vous voulez ou presque. La Xbox Series S devient alors portable, ou plutôt transportable, car il faut toujours la brancher sur secteur pour la faire fonctionner. xScreen se destine donc aux joueurs en manque d'écran ou cherchant la solution la plus simple pour jouer en déplacement.

Le produit est prévu pour une livraison au début de l'année 2022 et il séduit déjà malgré son prix indicatif de 329 AU$ (environ 275 €, presque le prix de la console). Le financement participatif lancé cette semaine avec un objectif 13 000 AU$ a été atteint en quelques minutes, les rabais sur les précommandes en ayant peut-être décidé certains. Malgré ce tarif élevé, ce genre de produit pourrait-il vous intéresser ? Si oui, vous pouvez ajouter votre pierre à l'édifice du Kickstarter en réservant votre exemplaire.