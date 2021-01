Yakuza Remastered Collection : un trailer de lancement pour l'arrivée de la compilation sur Xbox et PC

Déjà disponible sur PlayStation 4 et annoncé dans le Xbox Game Pass aux côtés d’autres productions, Yakuza Remastered Collection débarque sur de nouvelles machines. Ainsi, vous pourrez revivre les aventures trépidantes et délirantes de Kazuma Kiryu. Les joueurs devront faire face au sombre passé du personnage en plus de rétablir l’ordre dans les rues de Kamurocho, le tout en 1080p et à 60 images par seconde.

Dans la courte bande-annonce ci-dessus, le Dragon de Dojima laisse parler ses poings et terrasse ses adversaires avec style, le tout sur une musique rock’n’roll ! L’intrigue est également présente avec un aperçu des différents ennemis auquel Kazuma Kiryu sera confronté. Yakuza Remastered Collection est disponible dès maintenant sur le Xbox Game Pass, Xbox One et PC via Steam. Chacun des titres peut être acheté séparément pour 19,99 € ou vous pouvez acheter la collection entière au prix de 39,99 €.

Vous pouvez acheter un abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate pour 38,99 € sur Amazon.