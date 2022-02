Assassin's Creed The Ezio Collection : la compilation se lance sur Switch en vidéo

En attendant de pouvoir découvrir du contenu inédit avec l'extension L'Aube du Ragnarök d'Assassin's Creed Valhalla le 10 mars prochain, et à l'avenir le potentiel projet Rift et la plateforme Assassin's Creed Infinity, ce sont des aventures appréciées des joueurs qui font leur retour ce jeudi avec la sortie d'Assassin's Creed The Ezio Collection sur Switch. Pour l'occasion, l'éditeur nous a concocté une bande-annonce de lancement qui donne envie de replonger dans ces titres d'antan.

La trilogie de jeux mettant en scène Ezio Auditore, déjà disponible sur PS4 et Xbox One dans ces versions améliorées, peut donc désormais nous accompagner n'importe où grâce à la console de Nintendo. Du reste, rien de bien nouveau, mais si vous n'avez jamais joué à Assassin's Creed II, Brotherhood et Revelations, c'est le moment de vous y mettre ! En plus, les courts-métrages Lineage et Embers sont inclus.

Une version physique est d'ailleurs disponible, n'hésitez pas à consulter notre article ci-dessous, tout en sachant que seul AC2 est inclus sur la cartouche. Pour vous procurer la compilation sur l'eShop, ça se passe ici.

