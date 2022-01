Assassin's Creed The Ezio Collection annoncé et daté sur Switch pour ce début d'année

L'avenir à court terme de la licence Assassin's Creed passera dès le 10 mars prochain par une extension mythologique pour Valhalla, L'Aube du Ragnarök, en termes de contenu inédit, mais Ubisoft va entretemps faire revenir son apprécié héros Ezio Auditore, comme nous venons de l'apprendre. Non, aucune aventure inédite, l'éditeur va simplement porter The Ezio Collection sur la console de Nintendo, la Switch.

Ainsi, après Assassin's Creed III Remastered (incluant Assassin's Creed Liberation Remastered) et la compilation The Rebel Collection (Black Flag et Rogue) sortis en 2019, c'est Assassin's Creed The Ezio Collection qui va enfin être jouable partout grâce à la console hybride, il était temps. Prévu pour une sortie dès le 17 février 2022, ce recueil vidéoludique inclura donc comme sur PS4, Xbox One et PC les jeux Assassin's Creed II, Brotherhood et Revelations, sans les multijoueurs évidemment, et les deux courts-métrages Lineage et Embers.

Et comme vous pouvez le constater dans la bande-annonce diffusée pour l'occasion, une version physique est prévue, mais seul le deuxième épisode sera sur la cartouche, les autres devant être téléchargés sur l'eShop...

La Switch Lite est vendue 199,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST - Assassin's Creed: The Ezio Collection, l'Assassin a-t-il toujours l'Ezio revolver ?