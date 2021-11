Yooka-Laylee : un nouveau jeu en 3D annoncé suite à l'investissement de Tencent

Playtonic Games est né grâce à d'anciens développeurs de chez Rare voulant créer des jeux de plateforme comme à l'époque. La licence Banjo-Kazooie prend la poussière chez Microsoft, ils ont donc décidé de créer Yooka-Laylee, un jeu de plateforme en 3D qui sent bon les années 90. Mais le studio anglais restait alors une petite équipe.

Ils ont développé par la suite Yooka-Laylee and the Impossible Lair, qui délaisse la 3D pour de la 2D. Un titre très sympathique mais Playtonic Games avait d'autres ambitions... qu'il va pouvoir désormais réaliser. Comme le rapporte GamesIndustry, le géant chinois Tencent a investi dans le studio anglais Playtonic, développeur mais également éditeur de jeux tiers. Grâce à cet argent, Playtonic Games va ainsi pouvoir doubler ses effectifs, créer jusqu'à trois équipes de développement et lancer la production de plusieurs nouveaux jeux. Nous connaissons déjà l'identitié de l'un d'entre eux, il s'agira d'une suite au Yooka-Laylee de 2017, un jeu de plateforme en 3D donc.

Pour l'instant, les informations sont évidemment maigres, mais Playtonic Games a de l'ambition, plusieurs projets en tête, et désormais de l'argent pour les réaliser. Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir ce nouveau jeu de plateforme. Vous pouvez retrouver Yooka-Laylee: The Impossible Lair à 15,34 € sur Amazon.