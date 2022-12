Ys Memoire: The Oath in Felghana, une version remastérisée annoncée sur Switch

En plus d'avoir annoncé l'épisode inédit qu'est Ys X: Nordics, Falcom a dévoilé dans la foulée une remastérisation en HD du remake du troisième épisode intitulée Ys Memoire: The Oath in Felghana, étrangement à destination exclusive de la Switch pour le moment, attendu au printemps 2023 au Japon.

Comme rapporté par Gematsu, cette nouvelle version sera entièrement doublée pour les plus de 30 personnages que compte le jeu et même Adol Christin y aura droit, incarné par nul autre que Yūki Kaji, avec en supplément Banjō Ginga en guise de narrateur. Du côté des graphismes, nous pourrons choisir entre une version classique utilisant des visuels provenant du jeu sur PSP et PC (à droite) et une version « raffinée » (à gauche) dotée de nouvelles illustrations pour l'ensemble des personnages, avec la possibilité de basculer de l'une à l'autre selon notre bon vouloir.

La partie sonore a elle aussi été retravaillée, avec cette fois au choix trois pistes audio distinctes, la première issue du jeu PC original, puis celles des versions PC-8801 et X68000 utilisées dans Ys III: Wanderers from Ys. Les effets sonores ont également été remastérisés. Un mode pour accélérer la vitesse de déplacement permettra de se mouvoir 1,5 fois plus vite, activable selon notre envie d'un simple appui d'une touche. Enfin, diverses aides pour les débutants seront accessibles, par exemple pour ne pas subir de dégâts lors de chutes depuis un point élevé.

Si Ys: The Oath in Felghana vous intéresse, il est vendu 4,49 € en promotion chez GOG.com.