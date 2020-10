TEST du Gigabyte Aorus 7 : un PC portable tout en légèreté

Pour les joueurs qui s'assument





Notre dernier compagnon de jeu était un partenaire plutôt convaincant. Le vénérable Aorus 7 de Gigabyte a réussi son oral avec les honneurs, mais pas sans deux, trois fausses notes finalement assez communes dans le monde des PC portables gaming. Reste à savoir si vous êtes convaincus par sa conception qui mise sur la finesse et un bel écran pour sortir du lot.

Une fois le capot soulevé, nous découvrons un PC portable finalement très conventionnel dans sa catégorie.

Et nous parlons bien de conception, parce que pour ce qui est du design, Gigabyte a tablé sur quelque chose de finalement très simple, mais efficace. L’Aorus 7 fait partie de ces PC portables qui assument totalement leur appartenance à la communauté des joueurs. Même si son apparence peut encore faire débat, le look agressif de l’Aorus 7 lui donne de la personnalité en plus de le rendre plutôt charmant à nos yeux. Les bandes blanches graphiques sur le dessus du capot accompagnent parfaitement un logo, blanc lui aussi, ostentatoire qui va avec une courbe anguleuse. Plutôt fin et arrondi à la base, le laptop de Gigabyte complète son standing d’objet design avec des aérations stylisées sur le côté et à l’arrière de l’appareil. Par chance, ces dernières ne prennent pas trop de place, surtout à l’arrière de l’ordinateur où elles sont aux deux extrémités du châssis.

Une fois le capot soulevé, nous découvrons un PC portable finalement très conventionnel dans sa catégorie. Notre regard se porte d’abord sur le pavé tactile, qui a le bon goût d’avoir deux boutons cliquables, avant de s’attarder sur le clavier lui aussi assez basique. Ce dernier est toutefois assez costaud, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Les touches, rétroéclairées bien sûr, sont par exemple assez grosses pour que nos doigts soient à l’aise dessus, y compris sur le bouton Entrée qui pose souvent problème. L’Aorus 7 se paie même le luxe d’avoir un pavé numérique. Tout cela sans encombrer le châssis de bout en bout, c’est plutôt appréciable. Un coup d’œil juste au-dessus et nous voilà face à l’écran de 17,3 pouces. Visuellement, il n’y a pas grand-chose à en dire. Nous retrouvons les fondamentaux, à savoir une webcam embarquée au sommet et des bordures latérales relativement fines. Pour en savoir plus à son sujet, nous vous renvoyons quelques paragraphes plus bas dans ce test.

Concluons avec l’inévitable connectique qui, comme pour le reste, n’est pas extravagante, mais fait largement le boulot. À défaut d’être original, l’Aorus 7 répartit au moins avec intelligence ses ports en utilisant la tranche arrière du châssis. C’est notamment de ce côté que nous retrouvons le branchement HDMI, l’USB-C, le RJ45 ainsi que le connecteur de l’alimentation. Sur le flanc droit, le port USB est accompagné par la prise du DisplayPort ainsi que par un lecteur de carte SD bien moins conventionnel de nos jours. Sobriété totale pour le côté gauche qui affiche simplement deux ports USB ainsi que les prises Jack pour le micro et l’audio d’un casque filaire.

Nous avons une touche





Intéressons-nous plus en détail aux performances de ce laptop. Nous avons commencé par caresser les touches pour voir ce que vaut se clavier bien sous tous rapports. La conclusion qui s’impose après plusieurs heures à écrire des pavés, c’est que l’Aorus 7 s’en sort plutôt bien. Nous avons connu des laptops avec des frappes plus souples, mais dans l’ensemble, le clavier donne la sensation d’avoir quelque chose d’arrondi sous les doigts et donc de relativement confortable. Il nous paraît important de préciser que vous trouverez des raccourcis au niveau du clavier pour accéder au programme de gestion des LED situées sous les touches. Un grand classique qui fait toujours plaisir.

Le son de l’ordinateur est suffisant pour une utilisation quotidienne, mais pas fou si vous êtes un amoureux de musique.

Pour ce qui est de l’écran, c’est un peu moins la norme, puisque nous avons là une dalle IPS (jusque-là rien d’anormal) qui affiche un taux de rafraîchissement de 144 Hz un peu moins conventionnel. Par rapport au traditionnel 60 Hz, l’écran de l’Aorus 7 est évidemment plus fluide et plus agréable à regarder. L’appareil de Gigabyte nous a par ailleurs semblé tout à fait à l’aise pour ce qui est de la réactivité. Malgré l’absence de mesures fiables, nous pouvons vous dire qu’il n’y a aucune différence visible à l’œil nu entre les commandes entrées et ce qui s’affiche à l’écran. Pas de déchirure de l’image, de ghosting et autres troubles de l’image à signaler. La colorimétrie est elle aussi respectée tandis que la luminosité est bien dosée. Il n’y a finalement que le taux de contraste qui pose un peu problème, ce qui n’est pas si étrange pour une dalle IPS.

Finissons ce tour d’horizon externe avec un passage obligé par l’audio de l’Aorus 7. Disons simplement que le son de l’ordinateur est suffisant pour une utilisation quotidienne, mais pas fou si vous êtes un amoureux de musique. Les basses ne sont pas toujours au rendez-vous et le résultat donne la sensation d’un son un peu métallique. Nous ne saurions que trop vous recommander de prendre un casque pour utiliser l’Aorus 7.

La qualité de son écran devrait convaincre les joueurs les plus difficiles, mais la partie performance n’était pas en retrait, même si les plus gourmands opteront sans doute pour une autre configuration. En guise de CPU, nous retrouvons un i7-9750H cadencé à 2,6 GHz. Sa particularité est d’être couplée avec la carte graphique Intel UHD 630 directement intégrée dans le chipset. Pour assurer les tâches les plus exigeantes, l’Aorus 7 se repose sur une GTX 1660 Ti qui peut paraître désuète pour les technophiles (en particulier depuis l’officialisation des RTX 3070, 3080 et 3090), mais qui dans les faits est encore parfaitement d’actualité pour faire tourner correctement les gros jeux de cette année et de l’année passée. Pas de miracle en revanche, il faudra faire des concessions sur les résultats. En jouant avec des graphismes en Ultra nous avons obtenu 30 petits fps sur Borderlands 3 et Resident Evil 2 Remake. Total War: Three Kingdoms atteint les 45 fps dans les mêmes conditions, tandis que Valorant nous lâche un 60 fps plus serein.

Nous devons avouer qu’en dehors des performances nous avons été agréablement surpris par la quantité de stockage disponible. L’Aorus 7 se présente à nous avec pas moins de 1,393 To répartis sur un SSD de 462 Go (là où est installé Windows) et un disque dur de 931 Go. Le plus fort, c’est encore que Gigabyte a prévu pour les touche-à-tout un emplacement M.2 de libre dans lequel vous pouvez greffer un second SSD. Nous saluons l’initiative.

Les aléas du poids





Nous n’avons peut-être pas assez insisté là-dessus depuis le début du test, mais du haut de ses 2,9 cm et de ses 2,5 kg, l’Aorus 7 est un PC portable poids plume. La bonne affaire, nous aimons les portables qui sont réellement mobiles. Si le poids de la batterie n’est pas une entrave à une utilisation nomade, le manque d’autonomie de l’appareil peut en revanche être une contrariété. Il a fallu moins de trois heures de jeu pour que le PC nous lâche en pleine partie.

Sa légèreté entraîne aussi l’inévitable combo chauffe abusive et soufflerie bruyante. Par chance, la chauffe n’est pas un problème au niveau des repose-poignets, mais il est vrai que nous ressentons une fournaise bien désagréable au niveau du clavier. Que dire de l’aération si ce n’est qu’elle peut vite être pénible pour les personnes qui vous entourent ou pour vous-même si vous n’avez pas de casque.

Au bout du compte, l’Aorus 7 se caractérise par cette fameuse légèreté qui est avant tout une bonne chose, mais qui amène avec elle des problèmes dont nous nous serions bien passés. La chauffe et la ventilation bruyante dont nous venons de parler ne sont que deux exemples bien visibles. Disons également que le laptop s’est montré un peu léger en ce qui concerne l’autonomie de sa batterie et, dans une moindre mesure, dans son choix d’équipement, puisque les utilisateurs les plus exigeants pourraient bouder la configuration que nous avons testée. Malgré tout, l’Aorus 7 réalise un boulot assez convaincant pour avoir notre aval, d’autant plus que son écran nous a parus plus que satisfaisant. Maintenant que vous savez à qui vous avez affaire, il ne reste plus qu’à savoir si son profil light correspond au vôtre.

L’Aorus 7 KB (équipé d’une RTX 2060) est actuellement disponible sur Amazon au prix de 1 684,99 €.

Les plus Léger donc mobile

Beaucoup d’espace de stockage

Bel écran de 144 Hz

Clavier agréable

Design affirmé Les moins Autonomie trop faible

Chauffe pas mal

Bruyant à souhait

Composants convenables, mais sans plus

Audio très moyen