PREVIEW de Assassin's Creed Valhalla : 6h de jeu à la Mercie des fils de Ragnar

La jolie colonie de vacances ♫





En amont du premier Ubisoft Forward, nous avions eu l'occasion de prendre en mains Assassin's Creed Valhalla, qui partait sur de bonnes bases, bien que nous sentions qu'il manquait alors de finition. Après y avoir rejoué pendant six bonnes heures sur une build plus récente, nos craintes sur la partie technique ont bien diminué, sans totalement disparaître. Outre quelques imperfections classiques qui se retrouvent dans les précédents épisodes, tels que des textures scintillant par moment ou de légers soucis de physique (la barbe d'Eivor pointant vers le haut, amusant), rien n'est véritablement venu entraver notre session hormis quelques chutes de framerate lors de cinématiques, qui n'étaient visiblement pas dues aux conditions de test (streaming). Fin de génération et de trilogie oblige, l'effet waouh est lui bien moins présent côté graphismes, mais les environnements arrivent à nous charmer sans mal, avec des jeux de lumière par moment saisissants et une amélioration du rendu des visages assez appréciable.

Après l'Est-Anglie, c'est en Mercie, et plus précisément dans le Ledecestrescire, que nous avons posé bagages dans la peau d'Eivor dans sa version masculine, pour apprécier les talents vocaux de Magnus Bruun. Nous réservons l'option laissant l'Animus décider au fil du jeu pour le test, qui a piqué notre curiosité par sa simple présence, puisqu'il s'agira du choix par défaut dans la narration voulu par les scénaristes. Nos nouveaux premiers pas dans les bottes du Viking nous ont enfin permis d'explorer Ravensthorpe, nom donné à la colonie qui nous servira de hub en bordure de la rivière Nene, à la manière de Monteriggioni (ACII) et Great Inagua (Black Flag). Une fois de plus, nous allons devoir faire prospérer ce village, dont nous avons fait le tour pour découvrir ses possibilités, plus nombreuses que jamais. Les amateurs de mini-jeux un peu complexes pourront ainsi se lancer dans de longues parties d'Orlog, utilisant des lancers de dés pour réduire la vie de l'adversaire à zéro, se protéger et voler des jetons servant à obtenir des faveurs divines pouvant complètement chambouler le cours du duel. Oui, l'envie d'y passer de longues heures s'est fait sentir, mais il y avait bien plus à voir.

Auprès d'Eydis, nous avons pu créer notre Jomsviking, homme ou femme, dont le système de personnalisation de l'équipement reprend celui d'Eivor, couplé à plusieurs apparences prédéfinies. Cet avatar pourra être partagé sur la Toile et fait partie de notre équipage lors des Raids, une nouveauté qui semble plutôt pas mal, mais dont il faudra juger de l'intérêt sur la longueur. Plusieurs bornes servent à installer des objets de décoration purement cosmétiques (monolithe de pierre, râtelier d'armes, statues romaines, etc.), tandis que des emplacements peuvent accueillir des PNJ aux fonctions bien utiles pour faire grandir la colonie, telles que le cartographe Olsen. Une fois sa demeure bâtie avec les ressources à notre disposition, il nous vend des cartes servant à révéler les emplacements de Livres de savoir, pièces d'équipement, lingots et autres matériaux cachés. Plusieurs installations servent elles à augmenter le bonus de festin, comme la maison d'Alvis et Holger, faire la fête étant important au sein du clan.

Et parmi les autres points d'intérêt, nous retrouvons notamment Valka la völva qui nous attend avec ses prophéties, le chantier naval pour personnaliser notre navire, un forgeron, un coin pour modifier l'apparence de notre monture et de Sýnin, ou encore la boutique de tatouage servant aussi à changer de coupe de cheveux. Pour autant, c'est la présence d'Octavian qui nous a le plus surpris, un collectionneur d'artéfacts romains à dénicher dans les ruines de l'empire à travers l'Angleterre, reste à savoir quelle récompense nous attend au bout de cette quête. Quant au centre névralgique de cette communauté, il s'agit de la longhouse, difficile à manquer, où nous pouvons nous reposer, lire notre courrier et festoyer. C'est surtout là que se trouve Randvi, la femme de Sigurd gérant la Carte des Alliances qui permet de lancer les arcs narratifs. Enfin, les joueurs qui étaient en manque d'Assassins pourront se précipiter au Bureau de Ceux qu'on ne voit pas, reconnaissable au logo classique de la licence, et dirigé par un certain Hytham !

Odin est avec nous !





Si nous avions tenté sans grand succès de nous la jouer Assassin lors notre précédent essai, tous les bons réflexes sont revenus après quelques échauffements contre les mannequins présents autour du Bureau, que ce soit par-derrière ou depuis les hauteurs avec notre « attaque discrète », pouvant être chargée. En effet, plusieurs paramètres entreront en jeu pour tuer ou non en un coup notre cible, dont la Puissance d'Eivor et de l'ennemi. Concernant la furtivité, dans certaines zones urbaines telles que les grandes villes, notre personnage place automatiquement sa capuche sur sa tête, un raccourci permettant également de s'en équiper à l'envie pour se faire plus discret. En revanche, cela ne fait pas office de passe-partout et l'IA ennemie peut nous tomber dessus au moindre pas de travers.

Cette fonctionnalité bienvenue s'accompagne du fait de pouvoir utiliser les ivrognes en guise de distraction ou bien de s'asseoir à côté d'étrangers pour se fondre dans la foule. Malheureusement, l'immersion s'en retrouve un peu brisée, puisque les armes qui dépassent généralement dans notre dos sont alors automatiquement masquées lorsque la capuche est mise. Autre élément en rapport avec la Confrérie à même de ravir les fans, nous avons découvert un Bureau caché en sous-sol datant à priori de l'époque romaine, juste en explorant. D'ailleurs, faire appel à Sýnin pour observer les zones depuis les cieux nous a semblé moins « cheaté » que par le passé, laissant toute son utilité à la Vue d'Odin (Odin's Sight) d'Eivor et faisant moins office de radar volant. Cela s'accompagne d'un changement des points d'intérêt, répartis en trois types (richesse, mystères et artéfacts) et dont la nature n'est révélée qu'en allant à leur rencontre si nous n'avons pas fait appel au cartographe.

Le monde ouvert fourmille de vie et d'activités qui n'attendent que notre passage, avec parfois de bien drôles de rencontres. D'une femme faisant semblant d'être retenue prisonnière à un improbable duo cherchant à faire flamber une maison pour s'entraîner aux Raids - surnommé à juste titre Dull & Duller par Eivor -, en passant par un ménestrel nous offrant la clé de son trésor, les situations sont nombreuses et nous ont paru bien écrites. En revanche, croiser un Zealot peut vite nous coûter la vie, surtout lorsque ce dernier a 90 de Puissance et nous seulement 20... Ce type de guerrier patrouillant le monde prend la succession des Phylakes et mercenaires, cherchant à rapporter notre tête à l'Ordre des Anciens. Pour déstresser après leur avoir échappé, rien de tel que d'empiler des pierres avec le mini-jeu du cairn ou boire jusqu'à plus soif dans un concours de beuverie, qui deviennent bien plus fun une fois l'habitude prise.

Cette fois, nous avons également pu expérimenter l'art du flyting, consistant en un clash verbal où le sens de la rime et du bon mot est seul juge. Il nous aura fallu deux essais pour terrasser verbalement notre adversaire en choisissant en temps limité les bonnes paroles, avec à la clé l'augmentation de notre niveau de Charisme. Et n'allez pas croire que cette statistique est inutile, car elle nous a par la suite débloqué un choix de dialogue supplémentaire, servant à convaincre notre interlocutrice Tonna d'accepter de nous livrer certaines informations contre une somme bien moindre. Et à nouveau, nous avons pu épargner la vie d'un de nos adversaires au terme d'un combat de boss éprouvant la première fois (jusqu'à désynchronisation) et relativement facile la deuxième, tout ça en changeant de type d'arme, comme quoi... Ce choix moral a d'ailleurs été précédé d'une scène dont nous ne donnerons pas les détails pour ne pas spoiler, mais qui ressemblait en quelque sorte aux confessions des anciens épisodes, avec une intervention nous ayant fait poser beaucoup de questions.

A Game of Thrones





Cet affrontement s'inscrivait dans la Saga du faiseur de roi (The Kingmaker's Saga), qui a servi à introduire dans le récit plusieurs figures historiques, dont Ubba et Ivarr Ragnarsson, aux personnalités diamétralement opposées. Après la lutte face au vil Rued pour aider le jeune Oswald en Est-Anglie, il était cette fois question de déposséder le roi Burgred de Mercie de son trône pour le remplacer par un allié des deux frères, Ceolwulf. Au programme, entre autres, un assaut de la forteresse de Tamworth suivi d'une longue recherche de Burgred à travers une série de quêtes nous emmenant par exemple à Ledecestre, ce dernier ayant fui comme un couard. L'infiltration était d'ailleurs encouragée à plusieurs reprises, avec un level design permettant globalement de parvenir à nos fins sans trop de soucis. Les grandes lignes du récit ont ici véritablement eu lieu et nous font donc participer d'assez près à l'Histoire, sans trop forcer pour faire d'Eivor le sauveur de la situation, ce qui est fort appréciable.

En revanche, nos quelques opportunités de parkour ont confirmé notre ressenti, qui ne devrait pas changer avec une sortie si proche, à savoir que les déplacements sont par moments assez imprécis, dans la lignée d'Origins et Odyssey, bien que restant parfaitement fluides lors des phases d'escalade. Enfin, terminons par quelques mots au sujet des Raids. Ils peuvent être réalisés assez brutalement en débarquant sur la rive depuis notre longship puis en saccageant et pillant tout sur notre passage, dans la plus pure tradition viking, ou un peu plus discrètement en réussissant à atteindre le coffre seul, puis en appelant nos compagnons pour lancer l'offensive. Entre les incendies et explosions pouvant survenir, nous ressentons bien tout ce côté barbare et guerrier lors de ces moments de pillage.

Nos nouvelles impressions : Vivement ! Assassin's Creed Valhalla est bien parti pour mélanger avec brio la plupart des éléments ayant séduit les fans de la licence au fil des épisodes, tout en poursuivant sa trajectoire d'Action-RPG pleinement assumée et en ayant sa propre identité visuelle, sonore et culturelle. Retour de l'aspect gestion avec la colonie et d'un gameplay plus traditionnel à base d'assassinat et de discrétion sociale, mais qui peut laisser place à des combats bien viscéraux, exploration moins dirigiste et bien plus nous attendent en compagnie d'Eivor, laissant présager de très nombreuses heures d'amusement. Avec la présence de Ceux qu'on ne voit pas et de l'Ordre des Anciens en toile de fond d'affrontements pour le contrôle de l'Angleterre, couplée à des personnages hauts en couleur, les bribes du récit que nous avons jusqu'à présent aperçues nous rendent quant à elle confiants sur les possibilités scénaristiques. Il ne reste désormais plus qu'à transformer l'essai !

Assassin's Creed Valhalla est actuellement disponible en précommande chez différents revendeurs, que nous avons listés dans un article dédié.