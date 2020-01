PREVIEW de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un jeu de foot fun, mais encore assez maladroit

Bandai Namco et Tamsoft ont dévoilé un nouveau jeu typé arcade nommé Captain Tsubasa: Rise of New Champions (il ne faut plus parler d'Olive et Tom par souci d’harmonisation), le premier sur console depuis 10 ans, autant dire que nous étions excités à l’idée de pouvoir l’essayer. Mais avant de vous parler de notre ressenti, faisons un petit point sur son contenu. Ainsi, l’éditeur nous promet plusieurs modes Histoire, du Versus jusqu’à quatre joueurs en local et à deux en ligne, plusieurs autres modes Online et, bien entendu, la présence d’un doublage japonais avec des sous-titres en français. Pendant environ 2h30, nous avons donc pu prendre part à des matchs en 1v1 sur PS4 Pro, notamment face à l’un de nos confrères de Game One, aux commandes des deux équipes disponibles, la Nankatsu Junior High School et sa grande rivale la Toho Academy dans le stade de Saitama.

Le gameplay tourne malheureusement un peu vite en rond.

Dans l’ensemble, le gameplay se veut accessible très rapidement pour les fonctionnalités de base réparties en actions offensives (passes courte, longue et en profondeur, tir, dribble simple et en course) et défensives (suivi de balle, tacle, sortie du gardien, attaque de balle et dash) pour du fun immédiat manette en mains. Pour autant, il devient vite nécessaire de comprendre certaines subtilités pour que l’essence de la série transparaisse à l’écran. Chaque joueur de notre équipe possède ainsi une liste plus ou moins longue de traits passifs le caractérisant, s’activant selon la situation. Par exemple, Super Vedette de Tsubasa Ozora augmente ses statistiques s’il reçoit la balle après 5 passes de suite, tandis que le Devoir du buteur de Kōjirō Hyuga accroit la puissance de ses tirs en fin de match si son équipe n’a pas marqué de la partie. Il faudra donc s’intéresser de près à la composition de notre équipe, qui possède d’ailleurs un coût total dont nous n’avons pas plus d’informations pour le moment.

À moins d’un gros cafouillage, vous pouvez presque de suite oublier l’idée de marquer à l’aide d’un tir classique, surtout face au prodige Wakashimazu, bien que Morisaki ne soit pas en reste ! Il faut donc faire appel aux techniques de tir, que seuls certains chanceux possèdent. En maintenant la touche adéquate pendant quelques secondes, nous chargeons ainsi une jauge jusqu’au déclic indiquant que tout est prêt. S’ensuit alors ce qui fait principalement le charme du jeu, à savoir ses séquences cinématiques intégrées à la partie et mettant en scène le Tir de l’Aigle, du Tigre ou tout autre nom de technique délirante issue de l’œuvre de Yōichi Takahashi. Les gardiens ne sont pas en reste et ont eux aussi droit à de belles actions animées mettant en avant leur détermination, mais aussi leurs échecs. Globalement, nous avons pu constater que la distance à laquelle nous nous trouvons de la cage influe sur les chances que le ballon rentre. L’autre facteur pouvant ou non empêcher de marquer est la jauge du gardien, dont l’endurance s’épuise à mesure qu’il est sollicité.

Cette même barre jaune virant au rouge se retrouve chez les joueurs de champ, pouvant les empêcher de déployer leurs techniques si elle a trop diminué, mais pas de panique, ces grands gaillards retrouvent vite de l’énergie. Ces compétences spéciales se déclinent aussi dans d’autres domaines, comme avec le duo Hyuga et Sawada pouvant se faire des passes rapides, avec là encore une courte cinématique à l’activation. Autre subtilité de gameplay, la Zone V est un gros boost s’activant seulement lorsque la jauge d’équipe est pleine, marquer aidant à la remplir. Dans le cas de la Toho, elle peut même permettre à Wakashimazu de faire son fameux arrêt en prenant appui sur les poteaux, mais nous n’avons personnellement pas réussi à la déclencher, le timing étant serré.

Une fois ces différents éléments assimilés, le gameplay tourne malheureusement un peu vite en rond, la faute ici à l’IA qui ne donne aucunement l’impression d’exercer le moindre pressing sur les joueurs adverses. Nous devons donc marteler la touche de changement de joueur jusqu’à tomber sur le bon puis nous déplacer pour contrer et récupérer la balle. C’est d’ailleurs là le plus gros défaut du jeu à l’heure actuelle, car nos coéquipiers ne cherchent même pas à récupérer la balle et se contentent de suivre l’action en montant et descendant tel un match de ping-pong. Cela crée de trop grands espaces, avec des défenses vides, même en changeant de tactiques avec la croix directionnelle (4 au choix). Également, certains joueurs vedettes comme Tsubasa sont par moment un peu trop cheatés par rapport aux autres, ce dernier étant comme dans la série littéralement partout sur le terrain. Plus amusant, nous nous sommes vraiment demandé : « où est l’arbitre ? » Oui, tel est le grand mystère de ce Rise of New Champions, dont la permissivité plaira aux adeptes des tacles par-derrière et contacts très musclés. Pour autant, des hors-jeu peuvent être sifflés, mais pas un seul carton en vue durant notre session. Et pour un corner, nous avons dû aller y mettre le ballon par nous-mêmes.

Techniquement, nous avons noté une légère latence par moment entre l’entrée d’une commande et sa réalisation, le fait que la balle colle littéralement aux pieds des joueurs et ce que nous décrierons comme une « saccade » lorsque nous effectuons une passe et continuons à appuyer sur la touche de dribble en course, faisant se retourner le personnage dans la direction opposée. Clairement, il y a encore pas mal de boulot à effectuer de ce côté, mais il s’agissait d’une early build, donc cela ne peut que s’améliorer. De même, la caméra peut sembler trop proche par moment, mais il nous a été dit que différents points de vue seront présents dans la version finale.

Pour finir, ne vous attendez pas à une claque graphique. Bien que le rendu global soit coloré et avec quelques détails pour les tribunes et le bord du terrain, cela reste assez sommaire, avec un effet de flou. La modélisation des personnages est elle plutôt correcte sur la pelouse, le buste de celui que nous contrôlons étant de toute manière visible en bas de l’écran avec une mini-carte pour bien nous y retrouver.

Nos premières impressions : Peut mieux faire ! Nous sommes ressortis de cette première prise en mains de Captain Tsubasa : Rise of New Champions plutôt satisfaits, les éléments faisant le sel de la licence étant bien retranscrits (bon, OK, le terrain ne fait pas 10 km de long) et le fun à plusieurs bien présent. Il reste toutefois encore bien du chemin au titre de Tamsoft pour qu’il devienne moins répétitif dans son schéma de jeu, le fait de n’avoir pu alterner qu’entre deux équipes n’aidant pas il faut bien l’avouer. Nous sommes tout de même vraiment curieux de voir toutes les possibilités que le jeu a en réserve, alors wait & see.