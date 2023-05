PREVIEW F1 23 : Point de Rupture 2, Netflix le jalouse déjà

Dans F1 2021, EA Games et Codemasters avaient eu la bonne idée d’inclure un mode solo scénarisé, Point de Rupture, suivant les premiers pas d’un jeune pilote dans le monde de la Formule 1. Les studios remettent ça deux ans plus tard avec Point de Rupture 2, ou Break Point 2 en version originale, et nous avons déjà pu découvrir les premiers chapitres de ce mode scénarisé.

Ces trois premiers chapitres ont déjà de quoi donner l’eau à la bouche.

Point de Rupture 2 reprend presque là où nous avions quitté Aiden Jackson, alors que le pilote court désormais la saison 2022 dans la Konnersport Butler Global Racing Team... aux côtés de Devon Butler, son rival de toujours et désormais coéquipier. Bien sûr, la relation entre les deux hommes est toujours aussi tendue, que ce soit dans le paddock ou sur la piste. Devon est toujours une tête brûlée qui veut la victoire à tout prix, quitte à prendre des risques inconsidérés pour l’écurie, les trois premiers chapitres nous rappellent très vite à quel point le jeune Butler est détestable. L’idée est toujours de jouer de petits segments de courses, très scriptés, avec des objectifs précis comme terminer la course, remonter jusqu’à une position précise ou dépasser un pilote en particulier. C’est court, mais intense, les IA sont bien moins agressives et il est assez simple d’accomplir les objectifs principaux, même si des défis optionnels sont là pour relever le défi.

Point de Rupture 2 ne révolutionne pas la recette établie en 2021, mais dès les premiers chapitres, le mode scénarisé va plus loin dans son sujet, toujours en s’inspirant grandement de la vraie série documentaire (un peu romancée) de Netflix, Pilotes de leur destin. Cela passe par des cinématiques de séquences d’interviews face à la caméra comme dans la série, des engueulades dans les bureaux et des tête-à-tête musclés dans le paddock, les visages sont très réalistes et nous apercevons même les vrais pilotes en fond, mais ceux-ci n’interviennent jamais dans l’histoire.

Il s’agit uniquement de situations fictives, mais très inspirées par ce qui peut se passer dans la réalité, de quoi faire jalouser Netflix qui est obligé de tricher pour rendre Pilotes de leur destin intéressant. Entre les missions, nous avons donc des cinématiques, mais aussi des séquences de questions-réponses avec les journalistes, comme dans le mode Carrière à l’époque, l’occasion d’enfin donner un peu de profondeur à Aiden, jusqu’ici très lisse et propre sur lui (rappelant parfois George Russell d’ailleurs).

Nos nouvelles impressions : Bon. Nous n’avons pas pu jouer trop longtemps à ce mode Point de Rupture 2 de F1 23, mais ces trois premiers chapitres ont déjà de quoi donner l’eau à la bouche. Le mode solo scénarisé reprend les codes du premier volet et de la série Netflix, en allant encore plus loin avec des interviews et des dramas encore plus intenses dans le paddock. Il faudra tout de même voir si les missions sur le circuit arrivent à se diversifier et à proposer un peu plus de défis, afin de nous tenir en haleine sur la longueur comme une bonne série TV.

